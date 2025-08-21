極地戰略升溫！ 加拿大「極地極限號」於芬蘭開工

加拿大和芬蘭代表在芬蘭赫爾辛基造船廠舉行的極地極限號開工儀式上合照。（美聯社）

2025/08/21 12:49

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在芬蘭20日舉行的開工儀式上，加拿大和芬蘭代表出席加拿大「極地極限號」（Polar Max）新型破冰船開工儀式，該船旨在加強北極防禦。這項儀式標誌著美國、加拿大和芬蘭三方夥伴關係的具體啟動。美國2024年7月宣布這一夥伴關係，旨在加強對俄羅斯日益活躍的北極地區防禦。

根據美聯社報導，在氣候變遷使偏遠但具有戰略重要性的北極更容易進入背景下，俄羅斯擁有的破冰船數量遠遠超過美國和加拿大。美加芬的「破冰船合作計畫」（ICE Pact），旨在利用芬蘭先進造船專業知識和技術，幫助滿足美國和加拿大對新型破冰船需求。

「極地極限號」將在芬蘭赫爾辛基（Helsinki）造船廠建造，然後運往加拿大，預計2030年在魁北克省萊維斯（Levis）完工。

加拿大魁北克省經濟部長斯基特（Helsinki Shipyard）強調合作建造新破冰船益處。他說「這是一種夥伴關係，我們對北極地區負有共同責任。這種獨特且極具機遇的伙伴關係，使我們能夠在北極海域保護方面發揮優勢。」

另外美國總統川普6月在北約峰會上，稱芬蘭為破冰船之王，並暗示美國可能願購買多達15艘破冰船，其中包括川普所說的可能立即用的二手破冰船。

根據美國政府問責局報告，美國近50年來沒有建造過重型極地破冰船。目前仍在服役的最後1艘破冰船，是1976年服役的121.6公尺長的海岸警衛隊的「極地星號」（Polar Star）。

