紐西蘭安全情報局示警 中國是最活躍的境外干預力量

紐西蘭安全情報局今天強調，該國正面臨嚴峻國安挑戰，並直指中國是最活躍的境外干預力量。圖為安全情報局長漢普頓。（彭博資料照）

2025/08/21 13:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭安全情報局（NZSIS）今天（21日）強調，紐西蘭正面臨近代以來最嚴峻的國家安全挑戰，外國干預和間諜活動威脅日益加劇，並直指中國是最活躍的外國干預力量，包括透過人頭公司介入紐國事務。

綜合媒體報導，紐西蘭安全情報局今天發布的年度風險評估報告指出，紐西蘭面臨的威脅正在不斷加劇，主要原因包括國家關係日益不穩定、社會對立加深及不滿情緒累積。報告稱，儘管多個國家試圖影響紐西蘭政府和社會，但中國仍是「最活躍」的一方；同時點名中共中央統戰部在境外從事干預活動，試圖擴大海外影響力。

請繼續往下閱讀...

報告強調，印太地區已成為大國戰略競爭的焦點，而中國是「尤其強勢且有影響力的行動者」，致力於擴展並鞏固區域影響力，並已展現「願意且有能力展開針對紐西蘭國家利益的情報活動」。在未點名具體國家的情況下，報告指出，一些外國政府常透過「跨境鎮壓」手段收集僑民訊息，脅迫或招募在紐西蘭的同胞提供情報。

報告還指出，「幾乎可以肯定」存在未被察覺的間諜活動，這些活動損害國家利益，外國勢力持續盯上關鍵機構、基礎設施和技術，以竊取敏感資訊。報告披露，包括中國、俄羅斯和伊朗在內的國家，意圖透過秘密、欺騙性活動影響輿論和決策，或獲取技術和資訊以達成目標，「紐西蘭已成為此類活動的目標」。

NZSIS局長漢普頓（Andrew Hampton）說，相關威脅必須獲得較目前更高的關注，「我們的威脅環境正在惡化，這對國家安全和公共安全產生直接影響」。漢普頓今年3月也曾表示，中國在太平洋地區日益增長的影響力帶來安全風險，其與庫克群島（Cook Islands）加深關係後，已促使紐西蘭安全情報局加強警戒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法