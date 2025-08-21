少林寺財務屬「國家機密」！ 律師申請政府公開傳遭拒

中國河南嵩山少林寺前住持釋永信普遍被外界視為政治和尚。（路透資料照）

2025/08/21 12:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺前住持釋永信涉貪及性醜聞遭官方調查後，傳出有律師向河南省登封市民族宗教事務局申請公開該寺2023年度和2024年度財務會計報告，卻被以「國家秘密」為由拒絕，消息在微博引起討論。

少林寺管理處7月27日深夜發布通報，驚爆釋永信涉嫌挪用侵占寺院鉅額資產，更嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子女，目前正接受政府多部門的聯合調查。

請繼續往下閱讀...

近日在微博等平台上，流傳一張蓋有紅色公章的「政府信息公開答覆書」，內容顯示，登封市民族宗教事務局8月1日收到江蘇謀盛（宜興）律師事務所郭建新律師提交《政府信息公開申請表》，以申請公開少林寺2023年度和2024年度財務會計報告。

而該局的回覆稱，目前因少林寺前住持釋永信涉嫌刑事犯罪正在接受多部門聯合調查，屬於「國家祕密」，根據相關規定決定不予公開。

對於官方如此回覆，引起中國網友關注，有人說：「糞坑太髒，不方便展示」「主要是金額太大了不方便公開」。另有網友認為，「因為他們（宗教局）自己也不清楚」「太黑暗了，怕嚇到你」「當然是秘密，裡面藏著多少見不得光的汙垢」。

網傳中國河南省登封市民族宗教事務局拒絕公開少林寺財務報告的「政府信息公開申請答覆書」。（擷取自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法