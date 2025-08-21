為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    曾邀蒼井空剪綵！香港老牌夜總會重開僅2個月 突傳停業

    香港老牌夜總會大富豪結業多年後，今年6月原址重開，還邀請前AV女優蒼井空（右二）出席剪綵。（翻攝自TVB影片）

    香港老牌夜總會大富豪結業多年後，今年6月原址重開，還邀請前AV女優蒼井空（右二）出席剪綵。（翻攝自TVB影片）

    2025/08/21 14:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港老牌夜總會「大富豪」結業多年後，今年6月以「大富豪BIG BOSS GENERATION」之名在原址重開，聲稱要打造成老少咸宜的娛樂場所，還邀請日本著名前AV女優蒼井空開幕剪綵，盛況空前。不料，近日突然停業，更傳出主因是老闆與中國大股東的經營理念有落差。

    綜合港媒報導，大富豪夜總會老闆兼行政總裁李健民證實，大富豪20日起暫時停業。原因是與中國大股東的經營理念有落差，甚至稱不排除對方有撤資打算。至於會不會再重開則沒有時間表。

    作為香港人回憶的尖東大富豪夜總會，於1984年開業，見證香港「魚翅撈飯」年代，直至2012年不敵時代變遷結業。該場所隨後被被租給免稅店「富豪匯」，直至2021年因新冠疫情宣布結業，此後一直閒置。今年6月14日在原址重開，總建築面積高達約1萬5000坪，重開的大富豪聲稱耗費逾億籌備和裝修，同時加入「兒童專區」、咖啡廳、酒吧及私人派對會所等。

    香港老牌夜總會大富豪結業多年後，今年6月原址重開，還邀請前AV女優蒼井空出席剪綵。（翻攝自TVB影片）

    香港老牌夜總會大富豪結業多年後，今年6月原址重開，還邀請前AV女優蒼井空出席剪綵。（翻攝自TVB影片）

