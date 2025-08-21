歌頌販毒集團墨西哥音樂家 停車場慘遭槍殺

曾歌頌販毒集團的墨西哥音樂家巴拉哈斯在1個停車場被槍殺。（擷自Facebook）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥警方19日證實曾歌頌販毒集團的墨西哥音樂家巴拉哈斯（Ernesto Barajas）在停車場遭槍殺。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，巴拉哈斯是Enigma Norteno樂團歌手，該樂團在音樂串流平台Spotify擁有400萬聽眾。

墨西哥警方表示，巴拉哈斯在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）薩波潘市（Zapopan）一處停車場遭槍殺，當時有2人騎著摩托車在停車場接近巴拉哈斯並向他開槍。

巴拉哈斯是近幾個月來被殺害的數位「narco-corridos」（一種備受爭議音樂流派，歌頌販毒集團功績）表演者之一。Enigma Norteno有1首歌曲獻給哈利斯科新一代販毒集團（CJNG）頭目塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）。

該樂團還有一首名為「Los Chapitos」的歌曲，以臭名昭著的毒梟洛埃拉（Joaquín Guzmán Loera）的兒子命名。

事實上墨西哥犯罪集團會僱用音樂家演唱歌曲來讚頌他們，有時歌手們還會陷入犯罪集團地盤之爭。

為了遏止歌頌犯罪集團現象，墨西哥多個地區已禁止「narco-corridos」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

