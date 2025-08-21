為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歌頌販毒集團墨西哥音樂家 停車場慘遭槍殺

    曾歌頌販毒集團的墨西哥音樂家巴拉哈斯在1個停車場被槍殺。（擷自Facebook）

    曾歌頌販毒集團的墨西哥音樂家巴拉哈斯在1個停車場被槍殺。（擷自Facebook）

    2025/08/21 12:04

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥警方19日證實曾歌頌販毒集團的墨西哥音樂家巴拉哈斯（Ernesto Barajas）在停車場遭槍殺。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，巴拉哈斯是Enigma Norteno樂團歌手，該樂團在音樂串流平台Spotify擁有400萬聽眾。

    墨西哥警方表示，巴拉哈斯在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）薩波潘市（Zapopan）一處停車場遭槍殺，當時有2人騎著摩托車在停車場接近巴拉哈斯並向他開槍。

    巴拉哈斯是近幾個月來被殺害的數位「narco-corridos」（一種備受爭議音樂流派，歌頌販毒集團功績）表演者之一。Enigma Norteno有1首歌曲獻給哈利斯科新一代販毒集團（CJNG）頭目塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）。

    該樂團還有一首名為「Los Chapitos」的歌曲，以臭名昭著的毒梟洛埃拉（Joaquín Guzmán Loera）的兒子命名。

    事實上墨西哥犯罪集團會僱用音樂家演唱歌曲來讚頌他們，有時歌手們還會陷入犯罪集團地盤之爭。

    為了遏止歌頌犯罪集團現象，墨西哥多個地區已禁止「narco-corridos」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播