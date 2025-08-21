無懼「末日預言」！7月訪日遊客創同期新高 台灣遊客創單月新高

最新統計數字顯示，外國遊客無據「末日預言」，7月訪日外國遊客創同期新高，台灣遊客還創單月新高。（歐新社）

2025/08/21 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）在《我所看見的未來》預言今年7月5日將發生大地震，引發討論，甚至傳出許多遊客取消赴日行程，不過最新統計數字顯示，7月訪日外國遊客創同期新高，台灣遊客還創單月新高。

據《共同社》報導，日本國家旅遊局發布最新數據顯示，7月訪日外國人達到343.7萬人次，較去年同期增加4.4%，創同期新高，儘管所謂的末日預言讓南韓、香港遊客有所減少，但包含美國、法國、印尼等其他地區遊客卻創新高。

台灣7月赴日遊客達60.42萬人次創單月新高，與去年同期相比增加5.7%；中國7月赴日遊客達97.45萬人次為全球最多，與去年同期相比增加25.5%，南韓67.86萬人次，減少10.4%，自2022年1月以來首次減少；香港則大幅減少了36.9%，為17.6萬人次。

據統計，2025年1至7月的訪日外國人累計達到2495.54萬人次，較上年同期（2107.5024萬人次）增加18.4%。

