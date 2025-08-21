為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無懼「末日預言」！7月訪日遊客創同期新高 台灣遊客創單月新高

    最新統計數字顯示，外國遊客無據「末日預言」，7月訪日外國遊客創同期新高，台灣遊客還創單月新高。（歐新社）

    最新統計數字顯示，外國遊客無據「末日預言」，7月訪日外國遊客創同期新高，台灣遊客還創單月新高。（歐新社）

    2025/08/21 11:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）在《我所看見的未來》預言今年7月5日將發生大地震，引發討論，甚至傳出許多遊客取消赴日行程，不過最新統計數字顯示，7月訪日外國遊客創同期新高，台灣遊客還創單月新高。

    據《共同社》報導，日本國家旅遊局發布最新數據顯示，7月訪日外國人達到343.7萬人次，較去年同期增加4.4%，創同期新高，儘管所謂的末日預言讓南韓、香港遊客有所減少，但包含美國、法國、印尼等其他地區遊客卻創新高。

    台灣7月赴日遊客達60.42萬人次創單月新高，與去年同期相比增加5.7%；中國7月赴日遊客達97.45萬人次為全球最多，與去年同期相比增加25.5%，南韓67.86萬人次，減少10.4%，自2022年1月以來首次減少；香港則大幅減少了36.9%，為17.6萬人次。

    據統計，2025年1至7月的訪日外國人累計達到2495.54萬人次，較上年同期（2107.5024萬人次）增加18.4%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播