    首頁　>　國際

    川普稱自己為戰爭英雄 前共和黨眾議員批評瘋狂

    2025/08/21 11:50

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列對加薩的攻勢備受批評，但美國總統川普近日接受採訪時表示，以色列總理納坦雅胡是戰爭英雄，還說自己也是英雄。對此前共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）批評川普言行瘋狂。

    根據獨立報（The Independent）報導，川普19日晚上在保守派評論員萊文（Mark Levin）採訪中表示，他正在與納坦雅胡合作，以解救被哈瑪斯劫持的人質，並補充說正在戰鬥的納坦雅胡戰爭英雄。

    川普指出自己結束7場戰爭，自詡同樣是位戰爭英雄。川普說「他（納坦雅胡）是一位英雄。我想我也是。」

    川普還在採訪過程中抱怨，他為緩解全球衝突而採取的​​行動，沒有得到足夠讚譽。

    在該採訪播出後不久，美國有線電視新聞網（CNN）主持人伯內特（Erin Burnett）向金辛格播放影片。對此金辛格評論川普言行瘋狂，還說川普或他的人總以行動證實川普的瘋狂。

    金辛格曾擔任美國空軍國民警衛隊軍官，執行伊拉克和阿富汗的飛行任務。金辛格說「美國慶祝陸軍250週年時，放了川普穿著軍校制服的照片。但學校只會訓練人一下，跟真正的軍隊沒有關係。這太瘋狂了，川普不是什麼戰爭英雄。」

    川普在1968年被診斷出骨刺，因此豁免徵兵，也就沒有參與越戰。金辛格聲稱，川普把自己與真正為國服役的人相比，冒犯實際服役過的人。

    金辛格最後強調，英雄特質在於謙遜，真正的英雄永遠不會自稱是英雄。

