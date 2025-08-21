為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    颶風「艾琳」逼近外灘群島 北卡羅來納州長宣布緊急狀態

    美國國家海洋暨大氣總署衛星影像顯示，颶風艾琳將於當地時間20日逼近美國東岸。（法新社）

    美國國家海洋暨大氣總署衛星影像顯示，颶風艾琳將於當地時間20日逼近美國東岸。（法新社）

    2025/08/21 11:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大西洋颶風季第1個颶風「艾琳」（Hurricane Erin）正於美東外海北上，雖然颶風眼預計將在美國東岸與百慕達之間掠過，但外圍環流仍可能在當地時間20日對北卡羅來納州外灘群島及美東沿岸帶來危險風浪與暴潮。

    美國國家颶風中心美東時間上午8時發布警告，北卡羅來納沿岸低窪屏障島或道路恐因暴潮（storm surge）與約6公尺巨浪衝擊，導致道路無法通行，也可能發生嚴重海灘侵蝕。此外，北卡羅來納州州長史坦（Josh Stein）19日已宣布進入緊急狀態，調度州政府資金、人力在風暴期間及其後期提供協助。

    報導提及，北卡州沿海外灘群島（Outer Banks）、戴爾郡（Dare）以及海德郡（Hyde）先前已下令居民、遊客撤離奧克拉科克（Ocracoke）和哈特勒斯（Hatteras），因當地夏季觀光人潮眾多，人口驟增。已有超過2200人搭乘渡輪撤離奧克拉科克，最後一班渡輪預定當地時間20日上午11時開航，往返哈特勒斯的渡輪將視氣候情況持續營運。

    美國國家颶風中心指出，艾琳颶風為2級颶風，持續風速達每小時155公里，颶風半徑最遠可達約144公里，熱帶風暴等級風力範圍更達約426公里。艾琳颶風在北上時，預計會在美東時間20、21日移動到美東岸和百慕達之間的中間位置，此路徑將使其最強的風力集中近海，同時警告「海浪、激流會危及生命」，位於美東沿岸大部分地區的海灘遊客不要下水。

    紐澤西州沿岸自開普梅（Cape May）到桑迪胡克（Sandy Hook）已全面禁止游泳等水上活動，並發布高浪與離岸流警報至週五（22日）。與此同時，紐約市長亞當斯（Eric Adams）下令，包含康尼島、布萊頓海灘等將於週三、週四關閉。

    據了解，艾琳颶風是今年大西洋颶風季的第5個被命名風暴，同時為首個達到颶風等級的風暴，其威力一度增強至5級。

    美國國家颶風中心美東時間上午8時發布警告，北卡羅來納沿岸低窪屏障島或道路恐因暴潮（storm surge）與約6公尺巨浪衝擊，導致道路無法通行，也可能發生嚴重海灘侵蝕。（美聯社）

    美國國家颶風中心美東時間上午8時發布警告，北卡羅來納沿岸低窪屏障島或道路恐因暴潮（storm surge）與約6公尺巨浪衝擊，導致道路無法通行，也可能發生嚴重海灘侵蝕。（美聯社）

