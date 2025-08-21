為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國祭宮刑！性侵7歲女童 淫狼「雙重閹割」換減刑

    美國性侵慣犯麥卡特尼（Thomas Allen McCartney）於2023年被捕入獄。（擷取自KPLC 7 News影片）

    美國性侵慣犯麥卡特尼（Thomas Allen McCartney）於2023年被捕入獄。（擷取自KPLC 7 News影片）

    2025/08/21 11:29

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州（Louisiana）一名性侵兒童慣犯麥卡特尼（Thomas Allen McCartney），因企圖性侵一名7歲女童被捕，他為換取減輕刑期，近日同意接受手術和化學閹割，並將根據認罪協商服刑40年。

    《華盛頓郵報》 報導，今年37歲的麥卡特尼被列為「三級」性犯罪者，有著大量兒童性虐待犯罪記錄。他近日與檢方達成認罪協商，同意接受兩種方式的閹割，以換取減輕部分刑期，但仍須面臨40年刑期。

    這起案件發生於2023年2月，麥卡特尼企圖犯案時，被女童母親當場發現，他隨後揮舞槍枝逃跑，最終在德州一家酒店內被捕，並引渡回路易斯安那州。

    根據路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）去年簽署的一項法案，該州成為美國首個法官可以命令對兒童實施性犯罪者進行手術閹割的州。該州早在2008年就允許對性侵犯進行化學閹割，作為懲罰性侵犯的選項。

    據當地診所指出，化學閹割通常是指涉及使用藥物來降低睪固酮或其他性荷爾蒙，從而降低性慾的方法。手術閹割則是指切除男性睪丸以阻止性荷爾蒙的產生。

