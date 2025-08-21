為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「血濺」微軟總部！員工挺巴勒斯坦 怒潑紅漆抗議18人被逮

    示威者將象徵鮮血的紅漆潑灑在公司地標招牌上。（圖：雷德蒙德警局）

    示威者將象徵鮮血的紅漆潑灑在公司地標招牌上。（圖：雷德蒙德警局）

    2025/08/21 09:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕微軟公司與以色列軍方的合作爭議，已從內部延燒至總部園區。華盛頓州雷德蒙德 （Redmond） 警方20日在微軟總部逮捕了18名由員工主導的抗議者，示威者更將象徵鮮血的紅漆潑灑在公司地標招牌上。與此同時，面對強大壓力，微軟已承諾將對其技術在加薩戰爭中的使用方式，進行一次「緊急」審查。

    不滿Azure助以軍監控 員工怒吼「搞種族隔離

    根據《美聯社》報導，這場在微軟總部連續兩日的抗議活動，旨在要求這家科技巨擘立即切斷與以色列的商業聯繫。20日的抗議行動升級，在微軟通知警方其侵入私人土地後，示威者因「反抗且變得具攻擊性」而遭逮捕。

    這場風暴的導火線，是英國《衛報》披露，以色列國防軍涉嫌使用微軟的Azure雲端平台，儲存透過對加薩與約旦河西岸巴勒斯坦人大規模監視所獲得的電話數據。微軟上週五發表聲明稱，此類用途違反其標準服務條款，並表示指控「值得進行全面且緊急的審查」。

    由員工組成的「不要用Azure搞種族隔離」（No Azure for Apartheid） 團體，數月來持續抗議微軟向以色列軍方提供技術。該團體20日表示，這些技術正「被用來監視、餓死和殺害巴勒斯坦人」。

    微軟在逮捕事件後發表聲明，稱將「繼續努力維護其在中東的人權標準，同時支持並採取明確步驟，應對破壞財產、擾亂業務或威脅他人的非法行為。」目前尚不清楚被捕的18人中有多少是微軟員工。

    一名微軟員工遭到逮捕的畫面。（圖：雷德蒙德警局）

    一名微軟員工遭到逮捕的畫面。（圖：雷德蒙德警局）

