美國女乘客機場失控大鬧 怒踢地勤人員砸螢幕遭逮
美國佛州奧蘭多國際機場近日發生驚險一幕，一名45歲女乘客因連續錯過班機情緒失控，在西南航空（Southwest Airlines）登機口大鬧，甚至對怒踢地勤人員、砸毀螢幕。（圖擷自「@iglesias_gabby」X）
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州奧蘭多國際機場近日發生驚險一幕，一名45歲女乘客因連續錯過班機情緒失控，在西南航空（Southwest Airlines）登機口大鬧，甚至怒踢地勤人員、砸毀櫃台螢幕，全程被現場旅客錄製後上傳至社群平台後引起外界關注。
綜合外媒報導，45歲女子羅德里奎茲（Selomit Velez-Rodriguez）當地時間13日晚間在候機大廳怒吼，「你他X的在開玩笑嗎？」她稱急著趕赴喪禮，卻連續3次沒能排上候補名單。
從現場旅客特貝維爾（Peyton Turbeville）錄製公開影片可見，羅德里奎茲不僅大聲咆哮，還朝1名地勤員工踢一腳，隨後情緒還用拳頭猛敲櫃台螢幕，邊怒吼「浪費2趟航班......3架飛機！」
特貝維爾回憶，羅德里奎茲試圖闖入已經關閉登機門，遭勸阻後情緒失控。警方指出，這起事件造成超過1千美元（約新台幣3萬元）的設備損失。
奧蘭多警方晚間9時許抵達現場，將她逮捕並依傷害罪、刑事毀損及抗拒逮捕等罪名起訴，雖沒有對警方使用暴力，但遭壓制時多次試圖掙脫，最後以5000美元（約新台幣15萬元）交保，已獲准返回伊利諾州住處。
