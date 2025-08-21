為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    紐約童撿玩具不慎從5樓公寓墜樓！竟奇蹟保住一命

    美國紐約布魯克5歲的男童20日中午左右，從紐約市房屋局（NYCHA）管理的公寓大樓5樓窗戶墜落，所幸送醫後情況穩定，目前仍在接受治療。警車示意圖。（彭博資料照）

    美國紐約布魯克5歲的男童20日中午左右，從紐約市房屋局（NYCHA）管理的公寓大樓5樓窗戶墜落，所幸送醫後情況穩定，目前仍在接受治療。警車示意圖。（彭博資料照）

    2025/08/21 10:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克驚傳孩童墜樓事故，一名5歲的男童20日中午左右，從紐約市房屋局（NYCHA）管理的公寓大樓5樓窗戶墜落，所幸送醫後情況穩定，目前仍在接受治療。

    綜合外媒報導，警方表示，5歲男童當與家屬住在謝普斯海灣住宅區，男童當地時間20日接近中午待在房間，不慎將玩具掉落窗外，隨後竟嘗試打開窗戶把玩具撿回來，卻意外失足墜落。

    該棟大樓其中一名居民透露，恰巧有名護理人員走入大樓撞見男童墜地瞬間，立刻衝上前搶救，直到消防隊與急救人員抵達；護理師指出，男童雖然明顯受傷，但仍有意識，甚至還能開口說話。

    紐約警方指出，男童被送往邁蒙尼德醫院，經檢查發現腦部出血後進行手術，男童手臂、手掌骨折，院方強調，經過治療男童已無生命危險，目前情況穩定。

    男童母親回憶，「一切發生得太快了。他打開窗戶，想把掉下去的玩具撿回來，結果就掉了出去。我趕緊衝下樓，只看到他躺在地上，眼睛張開卻沒有反應。」

    據了解，母親和3名男孩住在這間公寓，分別為13歲、12歲與5歲。鄰居透露，因為近日天氣轉涼，男童母親才剛把冷氣機從窗戶拆下，導致窗戶暫時沒有安全護欄，但她平時相當謹慎，經常提醒孩子們切勿靠近窗邊。

    紐約市住房管理局（NYCHA）發表聲明表示，針對這起事故已展開調查，並承諾將協助該家庭獲得所需的服務與支持，警方亦持續調查。

