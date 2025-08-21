以色列啟動加薩攻勢初步行動 馬克宏警告恐陷戰爭循環

法國總統馬克宏警告，以色列針對加薩的計畫將產生戰爭循環。（歐新社）

2025/08/21 10:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以軍20日表示，已啟動計畫中地面攻勢初步行動，旨在佔領加薩全境，並已控制其郊區。對此法國總統馬克宏警告，該計畫將產生戰爭循環。

根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，以軍發言人德弗林（Effie Defrin ）準將20日表示，部隊已在宰圖恩（Zeitoun）和賈巴利亞（Jabaliya）展開行動，為此次攻勢奠定基礎。

德弗林指出，哈瑪斯經過22個月的戰爭後已傷痕累累，以軍將進一步摧毀哈瑪斯在加薩的勢力。他強調，以軍會摧毀地上和地下恐怖基礎設施，並切斷民眾對哈瑪斯的依賴。

德弗林補充，以軍正竭盡全力防止哈瑪斯在加薩扣押的50名人質受到傷害，其中20人據信仍活著。

以色列國防部長卡茨於19日批准此次攻勢，並將於本週晚些時候提交給安全內閣。約6萬名預備役軍人將於9月初被徵召入伍，以便騰出現役人員參與此行動。

隨著以色列接管計畫準備工作開始，預計加薩數十萬巴勒斯坦人將被命令撤離並前往南部避難所。

以色列許多盟友都譴責該計畫，法國總統馬克宏20日警告說，該計畫只會給兩國人民帶來災難，並有可能使整個地區陷入永久戰爭循環。

紅十字國際委員會也聲稱，以色列進一步的敵對行動，有可能使加薩本已災難性的局勢進一步惡化。

