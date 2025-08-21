為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列啟動加薩攻勢初步行動 馬克宏警告恐陷戰爭循環

    法國總統馬克宏警告，以色列針對加薩的計畫將產生戰爭循環。（歐新社）

    法國總統馬克宏警告，以色列針對加薩的計畫將產生戰爭循環。（歐新社）

    2025/08/21 10:16

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以軍20日表示，已啟動計畫中地面攻勢初步行動，旨在佔領加薩全境，並已控制其郊區。對此法國總統馬克宏警告，該計畫將產生戰爭循環。

    根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，以軍發言人德弗林（Effie Defrin ）準將20日表示，部隊已在宰圖恩（Zeitoun）和賈巴利亞（Jabaliya）展開行動，為此次攻勢奠定基礎。

    德弗林指出，哈瑪斯經過22個月的戰爭後已傷痕累累，以軍將進一步摧毀哈瑪斯在加薩的勢力。他強調，以軍會摧毀地上和地下恐怖基礎設施，並切斷民眾對哈瑪斯的依賴。

    德弗林補充，以軍正竭盡全力防止哈瑪斯在加薩扣押的50名人質受到傷害，其中20人據信仍活著。

    以色列國防部長卡茨於19日批准此次攻勢，並將於本週晚些時候提交給安全內閣。約6萬名預備役軍人將於9月初被徵召入伍，以便騰出現役人員參與此行動。

    隨著以色列接管計畫準備工作開始，預計加薩數十萬巴勒斯坦人將被命令撤離並前往南部避難所。

    以色列許多盟友都譴責該計畫，法國總統馬克宏20日警告說，該計畫只會給兩國人民帶來災難，並有可能使整個地區陷入永久戰爭循環。

    紅十字國際委員會也聲稱，以色列進一步的敵對行動，有可能使加薩本已災難性的局勢進一步惡化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播