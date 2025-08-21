川普6歲孫女慶生 志願表曝光：長大也想當總統！

卡蘿琳娜在未來志願表寫下想「當總統」。（圖擷取自Lara Trump Instagram）

2025/08/21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的次子艾瑞克（Eric Trump）與妻子拉拉（Lara Trump）育有一子一女，女兒卡蘿琳娜（Carolina Dorothy Trump）日前歡慶6歲生日，全家人前往披薩店慶生。而拉拉也在Instagram上貼出卡蘿琳娜長大後的志願，其中一項就是和爺爺川普一樣「當總統」。

拉拉在IG貼出全家人前往披薩店「LYNORA'S」慶生的合照，包括丈夫艾瑞克、7歲兒子路克（Eric Luke Trump）和歡慶6歲生日的女兒卡蘿琳娜。在餐廳眾人為卡蘿琳娜歡唱生日快樂歌後，卡蘿琳娜也奮力吹熄蛋糕上的蠟燭，並接受大家的生日祝福。

拉拉也分享了卡蘿琳娜的生活點滴，其中包括了卡蘿琳娜在學校的未來志願表，卡蘿琳娜在「當我長大以後，我想成為……」學習單底下，用橘色螢光筆寫下「啦啦隊隊員」、「總統」、「媽媽」、「運動員」、「歌手」，還畫下自己成為這些職業與身份時的模樣，十分可愛。

此外，拉拉在IG發出祝賀文：「希望妳所有最重要的夢想都能成真，我的卡蘿琳娜小寶貝，祝妳6歲生日快樂！」川普目前共有11位孫子女，卡蘿琳娜過去曾經是年紀最小的孫輩，但川普次女蒂芬妮（Tiffany Trump）今年5月生下兒子亞歷山大，卡蘿琳娜「全家最小」的頭銜也因此讓給她的表弟亞歷山大。

川普次子艾瑞克與妻子拉拉、7歲兒子路克，歡慶女兒卡蘿琳娜的6歲生日。（圖擷取自Lara Trump Instagram）

