    首頁　>　國際

    粉絲逾300萬！美網紅法官卡普里奧逝世 享壽88歲

    美國羅德島州普羅維登斯法院退休首席法官卡普里奧今天傳出因罹患癌症，於88歲高齡逝世。（美聯社資料照）

    美國羅德島州普羅維登斯法院退休首席法官卡普里奧今天傳出因罹患癌症，於88歲高齡逝世。（美聯社資料照）

    2025/08/21 08:41

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國羅德島州（Rhode Island）首府普羅維登斯（Providence）法院前首席法官卡普里奧（Frank Caprio）因罹患癌症，於88歲高齡逝世。他以富有同情心的裁決聞名，並透過電視節目《Caught in Providence》成為網路爆紅人物，在社群媒體擁有逾300萬追蹤者，並被網友稱作「世界上最友善法官」。

    綜合媒體報導，卡普里奧法官的臉書專頁今天（21日）發出聲明稱，他在與胰臟癌進行「漫長而勇敢的鬥爭」後安詳離世。他於2023年末被診斷出罹患胰臟癌，近日一段影片顯示他再度經歷「挫折」入院。其親屬同天向《美國國家廣播公司》（NBC）附屬電視台證實死訊。

    卡普里奧法官從1985年起擔任法官，直至2023年退休。他以富同理心和樸實的法庭風格著稱，網路短片吸引數百萬次觀看，使他成為羅德島最知名的公眾人物之一。《Caught in Providence》曾獲艾美獎提名，卡普里奧法官因片中表現在社群媒體掀起討論，聲名大噪。

    羅德島州州長麥基（Dan McKee）已指示州內所有政府單位和建築降半旗至下葬日，以紀念卡普里奧法官，並呼籲居民向其致敬。

    麥基在聲明中說，「卡普里奧法官是羅德島的珍寶。……不僅竭力為公眾服務，還以一種意義非凡的方式與人們連結。……他是法官席上同理心的象徵，向我們展示了當司法與人性相結合時，一切皆有可能。」麥基補充，他與卡普里奧法官私下建立多年友誼，並盛讚他勇敢面對病魔。

    卡普里奧法官的臉書專頁聲明稱，「他不僅會被銘記為一位受人尊敬的法官，更是一位慈愛的丈夫、父親、祖父、曾祖父和好友。他的遺產將透過他所啟發的無數善行而永存。……他的溫暖、幽默和善良在所有認識他的人心中留下了不可磨滅的印記。」

    公開資料顯示，卡普里奧法官生於普羅維登斯市聯邦山（Federal Hill），有2名兄弟。年輕時曾擔任擦鞋、送報工人，並兼差遞送牛奶。從普羅維登斯學院（Providence College）獲得學士學位後，曾在高中任教。

