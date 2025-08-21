為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    路透：逾半數美國人認為各國應承認巴勒斯坦國

    路透公布民調結果，有58％的美國人認為，聯合國各成員國應該承認巴勒斯坦國。（法新社）

    路透公布民調結果，有58％的美國人認為，聯合國各成員國應該承認巴勒斯坦國。（法新社）

    2025/08/21 07:40

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期有越來越多國家表態將正式承認巴勒斯坦國，以色列甚至和澳洲掀起外交風暴互撤簽證。針對是否承認巴勒斯坦國，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）進行為期6天的民調，20日公布結果，有58％的美國人認為，聯合國各成員國應該承認巴勒斯坦國，33％受訪者不贊同，其餘9％受訪者沒有作答。

    根據《路透》報導，這份民調結果顯示，美國在「是否承認巴勒斯坦國」這個議題上，存在著明顯的黨派分歧。約有78％的民主黨人支持承認巴勒斯坦國，遠高共和黨人的41％支持率，有53％的共和黨人不同意所有聯合國成員國應該承認巴勒斯坦國。

    約有65％受訪者表示，美國應在加薩幫助面臨饑荒的民眾，約有28％受訪者反對美國應該在加薩協助饑民，反對者中有41％為共和黨人。此外，59％的美國人認為以色列在加薩的軍事行動過度，有33％受訪者則是不認同此觀點。

    此次調查在8月13日至8月18日針對4446名美國成年人進行全國調查，抽樣誤差為±2.0％。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播