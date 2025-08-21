路透：逾半數美國人認為各國應承認巴勒斯坦國

路透公布民調結果，有58％的美國人認為，聯合國各成員國應該承認巴勒斯坦國。（法新社）

2025/08/21 07:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期有越來越多國家表態將正式承認巴勒斯坦國，以色列甚至和澳洲掀起外交風暴互撤簽證。針對是否承認巴勒斯坦國，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）進行為期6天的民調，20日公布結果，有58％的美國人認為，聯合國各成員國應該承認巴勒斯坦國，33％受訪者不贊同，其餘9％受訪者沒有作答。

根據《路透》報導，這份民調結果顯示，美國在「是否承認巴勒斯坦國」這個議題上，存在著明顯的黨派分歧。約有78％的民主黨人支持承認巴勒斯坦國，遠高共和黨人的41％支持率，有53％的共和黨人不同意所有聯合國成員國應該承認巴勒斯坦國。

請繼續往下閱讀...

約有65％受訪者表示，美國應在加薩幫助面臨饑荒的民眾，約有28％受訪者反對美國應該在加薩協助饑民，反對者中有41％為共和黨人。此外，59％的美國人認為以色列在加薩的軍事行動過度，有33％受訪者則是不認同此觀點。

此次調查在8月13日至8月18日針對4446名美國成年人進行全國調查，抽樣誤差為±2.0％。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法