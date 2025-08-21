罕見反撲！哈瑪斯突襲以色列軍營 10槍手被擊斃

哈瑪斯罕見地在加薩南部對以軍營地發動突襲。圖為被擊斃的哈瑪斯武裝份子。（圖擷取自以色列國防軍官方社群「X」）

2025/08/21 07:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍指出，以軍位於加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）的一座營地在20日上午被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，至少有10名哈瑪斯武裝份子被擊斃，以軍則有3人受傷，軍方目前正針對這起罕見的大規模突襲行動進行調查。

根據《以色列時報》報導，以軍表示，哈瑪斯這波突襲在20日上午9點展開，18名武裝份子從汗尤尼斯南部的一條隧道跑出來，在接近以軍軍營時開始用機槍和火箭彈攻擊，部分槍手甚至成功闖入營地，和以軍士兵交火。

以軍事後在社群媒體「X」公開雙方交火、以軍空襲、擊退哈瑪斯武裝份子的相關影片。軍方調查，至少有10名武裝份子被擊斃，剩下8人則是逃回隧道內。在此波攻擊中，以軍有3名士兵受傷，其中1人傷勢嚴重，而軍方初步研判，哈瑪斯武裝份子可能想要綁架士兵。

以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）指出：「在同此事件中，幾名恐怖分子闖入了我方部隊駐紮的建築物，並被全部擊斃。我們正在調查事件的起因。」

תיעוד מיוחד מהקרב של לוחמי צוות הקרב החטיבתי כפיר בחאן יונס pic.twitter.com/hJJdLnoUne — צבא ההגנה לישראל （@idfonline） August 20, 2025

在此次突襲中，共有10名哈瑪斯武裝份子被以軍擊斃。圖為被擊斃的哈瑪斯武裝份子。（圖擷取自以色列國防軍官方社群「X」）

