不爽承認巴勒斯坦國！以色列總理開地圖砲 左批法國右譙澳洲

2025/08/21 06:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列在準備升高對加薩走廊的攻勢之餘，也向準備承認巴勒斯坦國的西方盟友，發動一連串外交攻擊。以國總理納坦雅胡分別向法國與澳洲領袖發出措辭強硬的信件，指控2人因承認巴勒斯坦國的決定，而助長反猶太主義。

美國有線電視新聞網（CNN）20日報導，在這2封信中，納坦雅胡引述近月發生的反猶太與反以色列事件，並將其與法、澳2國政府在加薩戰爭與巴勒斯坦建國問題上的立場連結。

CNN取得的信件顯示，納坦雅胡19日向法國總統馬克宏表示，「你對巴勒斯坦國的呼籲，正是往這把反猶太之火上澆油。」「這不是外交，而是姑息。這是對哈瑪斯恐怖行徑的獎勵，使哈瑪斯更拒絕釋放人質，鼓舞威脅法國猶太人的人，並助長如今在你們街頭滋生的仇猶情緒。」

這封措辭激烈的信件，引發愛麗榭宮的嚴厲回擊，指出馬克宏是先透過媒體報導才知道這封信，而非透過外交管道先行收到，納坦雅胡的指控「惡劣」且「不正確」。

愛麗榭宮在聲明中表示：「法國保護、並將永遠保護其猶太信仰的同胞。當前時刻需要的是嚴肅與責任，而非混淆與操弄。」

報導指出，此事凸顯納坦雅胡與其西方盟友的裂痕正日益擴大。以色列在加薩的戰事，已引發國際社會廣泛抨擊，這場戰爭不僅摧毀大片土地，還造成不斷惡化的人道危機。

上週，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，納坦雅胡「已經失去理智」。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則告訴「日德蘭郵報」（Jyllands-Posten），「納坦雅胡現在自己就是個問題。」

19日稍早，納坦雅胡也抨擊澳洲總理艾班尼斯，指他是「懦弱的政治人物」，因為澳洲政府取消納坦雅胡所屬執政聯盟中1名極右派議員羅斯曼（Simcha Rothman）的簽證。

對此，艾班尼斯20日受訪時表示，他並未「將這件事放在心上」，「我以尊重態度對待其他國家領袖，並以外交方式與他們互動。」

澳洲與法國是最新宣布準備承認巴勒斯坦國的西方國家。加拿大與葡萄牙也已宣布相同意向。下月，這些國家將加入已承認巴勒斯坦建國的140多國行列。

英國則表示，若以色列未能達到包括同意在加薩停火等條件，才會承認巴勒斯坦國。

納坦雅胡還設定最後期限，要求法國和澳洲在猶太新年（9月23日）前採取行動，對抗「反猶太主義的癌症」。這個日期正好與聯合國大會開幕相吻合，屆時這些國家預計將正式承認巴勒斯坦國。

