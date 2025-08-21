為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    李在明不去北京了！中國93閱兵 南韓改由國會議長出席

    南韓媒體報導，南韓總統李在明不會出席下月在中國舉行的抗日戰爭勝利紀念日活動，而是由國會議長禹元植代表出席。（美聯社檔案照）

    南韓媒體報導，南韓總統李在明不會出席下月在中國舉行的抗日戰爭勝利紀念日活動，而是由國會議長禹元植代表出席。（美聯社檔案照）

    2025/08/21 06:14

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國9月3日將在北京天安門廣場舉行「抗日戰爭勝利紀念日暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念日」活動，多家南韓媒體20日報導，南韓總統李在明不會到場，將由國會議長禹元植代表出席。

    綜合韓聯社、朝鮮日報、中央日報等報導，禹元植20日在議長辦公室接見中國駐韓大使戴兵，正式收到出席勝利80週年紀念活動的邀請。禹元植將籌組包括朝野國會議員的「使節團」出席活動。

    據報導，韓中議員聯盟會長兼共同民主黨議員金太年、副會長兼共同民主黨議員朴釘、國民力量議員金成願等人，將會隨同禹元植前往。金太年、朴釘已被內定為特使。

    早在7月初，中國就傳出邀請李在明出席紀念活動，但韓方始終未置可否。總統辦公室人士表示，如今禹元植確定出席，「李在明總統自然就基本確定缺席了」。

    李在明23日將前往日本訪問，與日本首相石破茂會面；25日將前往美國訪問，與美國總統川普會晤。

    南韓東亞日報本月初報導，韓美政府屆時將針對台灣議題，與南韓在亞太區域事務中的角色進行溝通。南韓政府高層關係人士透露，美國已在事前協商中，要求李在明政府針對台灣議題表態。

    2015年，中國舉辦勝利70週年紀念活動時，時任南韓總統朴槿惠曾應邀出席。

