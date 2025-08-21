應對閱讀危機 丹麥將取消書籍增值稅

丹麥文化部長宣布，將停止對書籍徵收增值稅（VAT），以期吸引更多人閱讀。（歐新社檔案照）

2025/08/21 06:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「衛報」20日報導，丹麥將停止對書籍徵收增值稅（VAT），以期吸引更多人閱讀。

據報導，丹麥對書籍徵收25％的增值稅，為全球最高。政府認為，這項政策正在助長一場日益嚴重的「閱讀危機」。

文化部長恩格爾—施密特（Jakob Engel-Schmidt）20日宣布，政府將在預算案中提出取消書籍稅收的建議。此舉估計每年將使國庫減少3.3億丹麥克朗（約15.6億台幣）收入。

恩格爾—施密特告訴「瑞查新聞社」（Ritzau）：「做為文化部長，這是我努力推動的事情，因為我相信，如果我們要結束近年來不幸蔓延的閱讀危機，就必須孤注一擲。」

他說，「我感到非常自豪。不是每天都有機會說服同事，願意花這麼大的一筆資金，來投資丹麥人的消費與文化。」

其他北歐國家雖然也徵收標準25％的增值稅，但並不適用於書籍。芬蘭對書籍的稅率為14％，瑞典為6％，挪威則是零。

瑞典在2001年調降書籍的增值稅，確實帶動銷售，但分析發現，買書的主要還是原來的讀者。

恩格爾—施密特表示，「我們已經編列經費，用於加強全國公共圖書館與學校之間的合作，好讓更多兒童能接觸到優秀的文學作品。」

根據國家統計局資料，2023年丹麥透過實體書店和線上平台，共售出830萬本書，而該國人口僅略多於600萬。

最受歡迎的書籍類型是幼兒書、繪本和活動遊戲書籍（activity books），第二受歡迎的是犯罪、驚悚與懸疑小說。

恩格爾—施密特表示，如果這項措施並未導致書價下降，他將重新檢討此舉是否正確。「我當然會監測價格變化。如果事實證明，取消增值稅只意味著出版商利潤增加，而書價並未下降，我們就必須重新思考這是否是正確的作法。」

