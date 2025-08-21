彭博：川普致電匈牙利總理 為烏克蘭加入歐盟說項未果

匈牙利總理奧班（右）被視為美國總統川普（左）的親密盟友，是最早支持川普重返白宮的外國領袖之一。（美聯社檔案照）

2025/08/21 06:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕在18日的白宮烏克蘭議題高峰會中，美國總統川普曾致電匈牙利總理奧班（Viktor Orban），就其阻撓烏克蘭加入歐盟一事進行交涉。但被視為川普親密盟友的奧班並未讓步。

彭博引述消息人士報導，川普當天與烏克蘭總統澤倫斯基，以及英國、法國、德國等歐洲領袖，與歐盟執委會主席馮德萊恩、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特等人舉行會談，研商烏克蘭和平協議與安全保障等相關議題。

知情人士透露，歐洲領袖要求川普利用他與奧班的關係，說服奧班放棄反對烏克蘭加入歐盟。華府與布達佩斯均未證實這通電話。

據報導，川普當時撥出2通電話，一通給俄羅斯總統普廷，另一通則是奧班。在通話中，奧班表示，願意承辦未來普廷與澤倫斯基的談判。川普則表示，普廷與澤倫斯基將進行會晤，但地點尚未敲定。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）拒絕透露布達佩斯是否已被納入「普澤會」的可能地點，僅表示目前仍在評估多個可能地點。

奧班隨後透過「臉書」公開回應，表示他收到有關烏國入盟的請求，但他並未改變立場。他寫道：「烏克蘭的歐盟會員資格並不能提供任何安全保障。因此將入盟與安全保障綑綁在一起，既不必要，也很危險。」

奧班被視為川普的親密盟友，是最早支持川普重返白宮的外國領袖之一，也是川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，以及全球右翼民粹主義的重要精神象徵。他長期反對歐盟的政策，持續將匈牙利導向更威權主義方向，並多次在外交上為俄羅斯護航，反對歐盟制裁莫斯科，也多次阻撓對烏克蘭的援助計畫。

