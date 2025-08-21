為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    好消息！北極海冰融化暫緩 但未排除未來幾年再加速

    科學家指出，北極海冰過去20年來的融化速度顯著減緩，自2005年以來，海冰範圍並未出現統計上的明顯下降。（法新社檔案照）

    科學家指出，北極海冰過去20年來的融化速度顯著減緩，自2005年以來，海冰範圍並未出現統計上的明顯下降。（法新社檔案照）

    2025/08/21 06:27

    〔國際新聞中心／綜合報導〕科學家指出，北極海冰過去20年來的融化速度顯著減緩，自2005年以來，海冰範圍並未出現統計上的明顯下降。這項發現令人訝異，因為在這段期間，燃燒化石燃料所造成的碳排放量持續上升，並進一步蓄積熱量。

    英國「衛報」20日報導，科學家指出，限制海冰融化的海洋洋流自然變化，可能抵銷了全球氣溫持續上升的影響。然而，他們也強調，這只是暫時的緩解，極有可能在未來5到10年內，融化將以約2倍於長期速率的速度再次加速。

    這項發表於「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）的研究，使用從1979年至今2組不同的北極海冰資料集。科學家分析1年中每個月份的海冰面積，結果在所有情況下都觀察到融化放緩。

    在英國艾克斯特大學（University of Exeter）任職期間主持這項研究計畫的英格蘭（Mark England）博士指出，當前還有關於全球暖化是否正在加速的辯論，「而我們卻在討論放緩，這令人驚訝」。

    英格蘭表示，好消息是10到15年前海冰流失正在加速時，有些人預測2020年前北極將無冰，但如今自然變異基本抵銷了海冰流失，爭取了一些時間，「但這只是暫時的緩解，一旦結束，就不是好消息了。」

    造成融冰減緩的自然變化，很可能是大西洋與太平洋數十年來的洋流波動，這些波動改變了流入北極的暖水量。科學家指出，北極仍被預期在本世紀晚期出現無冰情況，這將危害當地人類與野生動物，並因海水吸收更多熱量而加劇全球暖化。

    全球地表氣溫上升速度過去也曾減緩，之後再度迅速上升。例如，1998年的一次「聖嬰現象」（El Niño）後，全球氣溫曾維持約10年相對穩定，被稱為「停滯期」（the pause）。然而，地球在此期間仍持續累積熱量，且全球氣溫此後快速上升。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播