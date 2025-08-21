好消息！北極海冰融化暫緩 但未排除未來幾年再加速

科學家指出，北極海冰過去20年來的融化速度顯著減緩，自2005年以來，海冰範圍並未出現統計上的明顯下降。（法新社檔案照）

2025/08/21 06:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕科學家指出，北極海冰過去20年來的融化速度顯著減緩，自2005年以來，海冰範圍並未出現統計上的明顯下降。這項發現令人訝異，因為在這段期間，燃燒化石燃料所造成的碳排放量持續上升，並進一步蓄積熱量。

英國「衛報」20日報導，科學家指出，限制海冰融化的海洋洋流自然變化，可能抵銷了全球氣溫持續上升的影響。然而，他們也強調，這只是暫時的緩解，極有可能在未來5到10年內，融化將以約2倍於長期速率的速度再次加速。

這項發表於「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）的研究，使用從1979年至今2組不同的北極海冰資料集。科學家分析1年中每個月份的海冰面積，結果在所有情況下都觀察到融化放緩。

在英國艾克斯特大學（University of Exeter）任職期間主持這項研究計畫的英格蘭（Mark England）博士指出，當前還有關於全球暖化是否正在加速的辯論，「而我們卻在討論放緩，這令人驚訝」。

英格蘭表示，好消息是10到15年前海冰流失正在加速時，有些人預測2020年前北極將無冰，但如今自然變異基本抵銷了海冰流失，爭取了一些時間，「但這只是暫時的緩解，一旦結束，就不是好消息了。」

造成融冰減緩的自然變化，很可能是大西洋與太平洋數十年來的洋流波動，這些波動改變了流入北極的暖水量。科學家指出，北極仍被預期在本世紀晚期出現無冰情況，這將危害當地人類與野生動物，並因海水吸收更多熱量而加劇全球暖化。

全球地表氣溫上升速度過去也曾減緩，之後再度迅速上升。例如，1998年的一次「聖嬰現象」（El Niño）後，全球氣溫曾維持約10年相對穩定，被稱為「停滯期」（the pause）。然而，地球在此期間仍持續累積熱量，且全球氣溫此後快速上升。

