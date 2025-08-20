澤倫斯基贈高爾夫球桿 川普拍片感謝烏克蘭戰士

烏克蘭總統澤倫斯基將1支烏軍戰士的高爾夫球桿，送給美國總統川普，川普特意拍片致謝。（法新社）

2025/08/20 22:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普酷愛小白球，也擁有好幾個高爾夫度假村，但他18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基時，收到一份價值難以用金錢衡量的特殊禮物：1支來自烏克蘭戰場的高爾夫球桿。

這支球桿原本屬於1名烏克蘭士兵卡爾塔夫切夫（Kostiantyn Kartavtsev），他在俄羅斯2022年全面入侵初期，在拯救戰友時失去1條腿。醫生建議他打高爾夫球做為復健運動，因此他希望將這支球桿送給川普。澤倫斯基還向川普播放卡爾塔夫切夫的影片。

川普不僅欣然接受這份禮物，還特意錄製1段影片，向這位烏克蘭戰士致敬。川普說，「我剛剛看了你揮桿的畫面，我對高爾夫很瞭解，你的揮桿動作非常漂亮，你會成為1名出色的球員。謝謝你送我的這支推桿，它飽含著愛與心意。」

川普還說，「你是一個了不起的人，你要繼續打高爾夫，也要繼續做其他事情。你的國家是一個偉大的國家。我們正在努力讓它恢復元氣。你的總統正在為這件事非常、非常地努力。」

