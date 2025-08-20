為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美軍兩棲運輸艦泊靠沖繩發生大火！第七艦隊證實 傷亡仍不明

    美軍兩棲運輸艦「新奧爾良號」今天傍晚突然發生大火。（圖翻攝自X平台）

    美軍兩棲運輸艦「新奧爾良號」今天傍晚突然發生大火。（圖翻攝自X平台）

    2025/08/20 20:50

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前停泊在日本沖繩的美軍兩棲運輸艦「新奧爾良號」（USS New Orleans，LPD-18）今天（20日）傍晚突然發生大火，日方獲報後出動艦艇協助滅火，美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）已證實此事，目前傷亡狀況不明。

    綜合日媒報導，今天傍晚5點（台灣時間下午4點）左右，停泊在沖繩宇流麻市美軍基地「白灘」（White Beach）外海的新奧爾良號發生火災，美國軍方通報日方，請求海上保安廳派出協助滅火，隨後又取消，不過晚間7點30分（台灣時間20日傍晚6點30分）左右，美方又發出第二次滅火援助請求。日本自衛隊和海上保安廳派出人員和艦艇到現場展開救火。

    從曝光的畫面可以看到，新奧爾良號起火的地方在艦艏附近，有至少2艘船在兩側噴射水柱滅火，目前還沒傳出人員傷亡報告。據海事軍聞網站「USNI News」報導，美國第七艦隊今晚向他們證實此事，但除此之外並未提供更進一步消息，除了傷亡狀況，起火原因、損害狀況等資訊目前都不得而知。

    新奧爾良號艦長208.4公尺、寬32公尺，是一艘總噸位達2萬4433噸的大型艦艇。據悉，該艦本月14日從長崎縣佐世保市外海起航，並於17日抵達白灘基地附近。19日新奧爾良號駛向沖繩東海岸，20日上午8點起開始停泊在起火地點。

