為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬來西亞19歲少女已是5寶媽 長子已6歲

    馬來西亞一名19歲少女已是5個孩子的媽媽，其中長子更已經6歲。示意圖。（美聯社）

    馬來西亞一名19歲少女已是5個孩子的媽媽，其中長子更已經6歲。示意圖。（美聯社）

    2025/08/20 22:30

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名馬來西亞母親分享，她在醫院待產時，發現隔壁床是一位看起來像是第一次生產的少女媽媽，兩人閒聊後，發現這名少女才19歲，且長子已經6歲，現在在醫院生的是第5孩子，貼文曝光後，讓許多網友都驚呼難以置信。

    根據《星洲網》報導，這名母親在社群上分享4年前待產經歷，當時隔壁床的少女說自己在小六時就懷孕，國中一年級時迎來第一個孩子，而第二胎已經4歲，第三胎2歲，第四、第五胎更是一對雙胞胎。她回憶，當時親耳聽到醫生嚴肅地對這對年輕夫妻進行衛教，醫生更直言，「你太太還沒成年，就已經生5個孩子，你不心疼她嗎？」

    這名分享經歷的母親坦言，自己同樣年紀不大就成家，16歲結婚、18歲生下第一胎，但仍堅持完成大馬教育文憑考試。她驚呼，「原本以為自己24歲就生4個孩子已經很狂了，沒想到竟然有人比我更早，19歲就成為5個孩子的母親」。

    貼文一出，大量網友紛紛感到驚訝，直呼太誇張，形容這種人生節奏如同按下了快轉鍵，也有人對少女的處境表達關心，在現代社會中，未成年懷孕的情況還是依然存在。

    根據醫學期刊《The Medical Journal of Malaysia》，馬來西亞青少女懷孕率約為每1千名15至19歲女生有11至14起，顯示出未成年與未婚懷孕狀況在當地是相當普遍。專家認為，這與教育中斷、家庭貧困及性教育不足息息相關。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播