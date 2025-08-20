馬來西亞19歲少女已是5寶媽 長子已6歲

馬來西亞一名19歲少女已是5個孩子的媽媽，其中長子更已經6歲。示意圖。（美聯社）

2025/08/20 22:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名馬來西亞母親分享，她在醫院待產時，發現隔壁床是一位看起來像是第一次生產的少女媽媽，兩人閒聊後，發現這名少女才19歲，且長子已經6歲，現在在醫院生的是第5孩子，貼文曝光後，讓許多網友都驚呼難以置信。

根據《星洲網》報導，這名母親在社群上分享4年前待產經歷，當時隔壁床的少女說自己在小六時就懷孕，國中一年級時迎來第一個孩子，而第二胎已經4歲，第三胎2歲，第四、第五胎更是一對雙胞胎。她回憶，當時親耳聽到醫生嚴肅地對這對年輕夫妻進行衛教，醫生更直言，「你太太還沒成年，就已經生5個孩子，你不心疼她嗎？」

這名分享經歷的母親坦言，自己同樣年紀不大就成家，16歲結婚、18歲生下第一胎，但仍堅持完成大馬教育文憑考試。她驚呼，「原本以為自己24歲就生4個孩子已經很狂了，沒想到竟然有人比我更早，19歲就成為5個孩子的母親」。

貼文一出，大量網友紛紛感到驚訝，直呼太誇張，形容這種人生節奏如同按下了快轉鍵，也有人對少女的處境表達關心，在現代社會中，未成年懷孕的情況還是依然存在。

根據醫學期刊《The Medical Journal of Malaysia》，馬來西亞青少女懷孕率約為每1千名15至19歲女生有11至14起，顯示出未成年與未婚懷孕狀況在當地是相當普遍。專家認為，這與教育中斷、家庭貧困及性教育不足息息相關。

