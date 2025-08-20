澤倫斯基二進白宮好「衣Q」 操盤設計師：就像幸運符

烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮與美國總統川普會面的穿著。（歐新社檔案照）

2025/08/20 19:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日二進白宮，與美國總統川普會談，這回澤倫斯基改穿黑色西裝外套，獲得川普讚賞。這個服裝構想出自烏克蘭設計師安尼西莫夫（Viktor Anisimov）之手，他說，那件外套的一個小變化是背部一道開衩，使其更有平民西裝的風格，也象徵烏克蘭人對和平的希望。

《路透》19日報導，安尼西莫夫表示，「這是我們對和平的希望，我們想，如果能對（總統）形象加一點低調的東西、融入一些平民服裝元素，那麼這件衣服將像一個幸運符」。18日的會面顯示，「幸運符」發揮了作用，澤倫斯基受到川普親切招待，氣氛與2月那次不歡而散有天壤之別，當時澤倫斯基的軍裝，正是他遭川普政府公開斥責的原因之一。

來自哈爾科夫的安尼西莫夫說，他看了2月那次會面，對澤倫斯基受到的批評感同身受，他認為，那些批評不僅是針對澤倫斯基、更是針對烏克蘭人，「當時有點絕望，因為他們不了解我們如何呼吸、如何活著」。

這次澤倫斯基穿著他修改的外套進白宮，他說，他不在意褒貶，而是要確保烏克蘭總統看起來莊重，「他們或許會稱讚，或者指責，但是如果我們贏了─我們一定會贏─那麼，這西裝是誰設計的，就不重要了」。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基的公開露面幾乎都穿著無領上衣、軍裝外套。18日穿的那件黑色西裝，原本是要當作8月24日烏克蘭獨立日的服裝選項，另有一件同款式海軍藍版本。直到15日，安尼西莫夫的設計團隊都還在修改背部開衩與袖子，16日接到總統府緊急來電通知，總統要穿這件外套赴美與川普見面。

安尼西莫夫說，他是今年1月透過2人都認識的朋友牽線，為總統打造服裝，他以軍裝為靈感，兼顧適合多種場合的實用性，而非專為北約峰會或和川普、歐洲領袖的重要會談量身訂做。他說，澤倫斯基目前有5件款式類似、但是略有變化的外套。今年4月澤倫斯基也穿著安尼西莫夫設計的服裝，出席已故教宗方濟各的葬禮。

澤倫斯基6月出席北約峰會，也穿著安尼西莫夫設計的服裝。（路透檔案照）

