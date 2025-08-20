日相石破茂提「印度洋─非洲新經濟圈倡議」 抗衡中國影響

第9屆非洲開發會議（TICAD9）今天在日本橫濱開幕。（法新社）

2025/08/20 19:32

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕第9屆非洲開發會議（TICAD9）今天在日本橫濱開幕，擔任會議共同主席的日本首相石破茂在會中提出「印度洋─非洲新經濟圈倡議」的構想，這是一個連結印度、中東與非洲等三大經濟圈新物流網構想，他並宣布將透過官民合作，擴大日本企業對非洲的投資。

非洲開發會議是日本從1993年開始主導的國際會議，召集非洲各國領袖、聯合國機構、NGO和民間企業一起參加，討論非洲的開發議題。目前每3年舉辦一次，今年是相隔6年在日本主辦。

日本今年向非洲聯盟的49個加盟國（不含因軍事政變等原因被停權的國家），包括非洲聯盟主席、安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）在內等40多位非洲領袖參加。從20日起到22日在橫濱舉行3天，今年主題為「共創革新的課題解決方案」，會後可能會發表「橫濱宣言」。

TICAD成立之初是以日本對開發中國家援助（ODA）的議題為焦點，2000年代以後，非洲開發議題開始由「援助」轉型為「投資」。尤其是中國從2000年起透過召開「中非合作論壇」（FOCAC） ，加強在非洲的開發投資，並輸出大規模貸款與勞動力，一舉成為非洲最大的貿易夥伴。

但中國的援助帶有政治意圖並導致非洲的債務依賴。日本希望透過TICAD的舉辦，向非洲「提供中國替代方案」，降低非洲對中國的依賴。

石破在今天的開幕演講中提出名為「印度洋－非洲經濟圈倡議」的新物流網整建計畫。構想是將從印度到中東、再到非洲的一帶，發展為工業製品與礦產資源的供應鏈。日本經濟新聞報導，石破預定本月下旬與來訪的印度總理莫迪舉行會談，會中將尋求莫迪對「印度洋－非洲經濟圈倡議」構想的理解。

這項構想被定位為日本政府推動「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）政策的一環，也與經濟安全保障中多元化重要物資供應來源的目標相連。其目的就是降低對中國供應鏈的依賴，在非洲塑造與中國不同的經濟規則與價值觀陣營。

除了提出新的經濟圈概念外，石破還宣布將成立一個由兩國產官學代表組成的新研究委員會，以加強日本與非洲之間的經濟合作，日本將積極引進人工智慧（AI）等數位技術，計劃透過東京大學研究室與非洲大學合作，在3年內培養3萬名AI領域人才。

他也表示，希望加快納卡拉走廊（Nacala Corridor）的發展。這是一條位於非洲東部，由日本主導開發的國際物流網絡，透過莫三比克的納卡拉港將尚比亞、馬拉威等內陸國家與印度洋連接起來。

日本首相石破茂在會中提出「印度洋─非洲新經濟圈倡議」的構想，這是一個連結印度、中東與非洲等三大經濟圈新物流網構想。（歐新社）

