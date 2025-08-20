英國是否派艦穿越台海？ 英媒：外交、國防兩派激辯

2021年9月，英國皇家海軍巡防艦「里契蒙號」隨同航空母艦「伊莉莎白女王號」訪問印太時，曾穿越台海南下。（路透檔案照）

2025/08/20 19:09

〔國際新聞中心／綜合報導〕在英國皇家海軍「威爾斯親王號」航空母艦打擊群執行印太部署任務「高桅行動」之際，英國「泰晤士報」（The Times）披露，英國政府內部對是否派遣軍艦穿越台灣海峽一事，爆發激烈爭論。一派擔憂此舉將激怒北京，惡化英中關係；另一派則認為應向北京傳達明確訊息，主張台海為國際公認的公海水域。

報導指出，英國現任外交大臣拉米（David Lammy）反對威爾斯親王號打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）穿越台海，以免挑釁中國，維護外交穩定。

請繼續往下閱讀...

常駐印太的英國海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）」今年6月穿越台海時，拉米在國會答詢時指出，「英國未來將在南海、台海執行更多自由航行行動」。不過，可能基於政治利益考量，拉米主張應避免激怒北京。

而主張英國應挺身捍衛國際航行自由權的代表人物，則是國防大臣希利（John Healey）。他認為，台海是不屬於任何國家所有的公共水域，英國軍艦通過台海符合國際法。

上月，希利在澳洲受訪時表示，如果台灣發生戰事，英國已經做好在太平洋地區作戰的準備，成為英國官員就是否參與印太地區潛在戰爭一事，所發表的最強硬措辭之一。

2021年9月，里契蒙號隨同英國航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）訪問印太時，即曾穿越台海南下，中國當時對此予以強烈譴責。

據報導，目前外交、國防兩派各執己見、互不相讓，最後將交由首相施凱爾（Keir Starmer）和國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）決斷。

對於英國政府前述內部爭議，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，若各國因內部分歧而避免穿越台海，可能助長中國將台海「內海化」的企圖，改變國際法事實，正中北京下懷。

北京大學海洋戰略研究中心主任、「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）主任胡波則表示，對中國而言，外國軍艦穿越台灣海峽，始終是政治而非法律問題，北京明確反對此類行動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法