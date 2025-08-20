納坦雅胡批澳洲「背叛」 澳部長反擊：實力非以炸死多少人衡量

澳洲總理艾班尼斯。（美聯社檔案照）

2025/08/20 18:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）決定正式承認巴勒斯坦國後，澳洲與以色列的外交齟齬升高，以國總理納坦雅胡批評艾班尼斯「背叛」後，澳洲內政部長回批以色列，表示「實力不是以炸死多少人來衡量」。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）20日在澳洲廣播公司（ABC）訪問中，反擊以國近日對澳洲的批評，表示「實力不是以能炸死多少人、餓死多少小孩來衡量」，「衡量實力的更好方式，正是如總理艾班尼斯所作所為，明知有一項決定是以色列不會喜歡的，他仍然選擇毫不迴避」。

前一天，納坦雅胡19日針對澳洲將承認巴勒斯坦國，嚴辭抨擊艾班尼斯「背叛」。納坦雅胡辦公室發文寫道「歷史將會記得艾班尼斯是怎樣的人：一個背叛以色列，拋棄澳洲猶太人的軟弱政客」。另外澳洲猶太人協會在社群媒體公佈納坦雅胡18日致信給艾班尼斯的內容，當中批評澳洲「對反猶火上澆油」，承認巴勒斯坦是「綏靖」。

澳洲政府拒絕接受這番說法，並指控一些以色列政治人物，對巴勒斯坦人有「偏執」的看法。艾班尼斯本人20日下午回應以國的批評，表示他不會放在心上，「我從外交角度與人來往，他（納坦雅胡）對其他領袖也說過類似的話」。

這是澳洲與以色列為了承認巴勒斯坦國而升高的緊張關係，進一步惡化。日前澳洲內政部才撤銷以國極右派、納坦雅胡執政聯盟黨「國家宗教黨—宗教錫安主義」國會議員羅斯曼（Simcha Rothman）的簽證，理由是不歡迎有人來澳洲「散播分裂」。

