南亞密集外交 王毅推中巴阿合作、重啟中印邊界對話

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外交部長王毅近日展開密集外交行程，18至20日訪問印度後，隨即抵達阿富汗首都喀布爾，與阿富汗及巴基斯坦外長舉行三方會談，議題涵蓋反恐、經濟合作及中國─巴基斯坦經濟走廊（CPEC）延伸至阿富汗等。

王毅於18日至20日訪問印度，會見總理莫迪、外長蘇杰生與國家安全顧問多瓦爾，並出席中印邊界問題特別代表第24次會晤。雙方達成10點共識、同意在現有邊境事務機制（WMCC）下設立「劃界專家小組」，探討在條件成熟地段啟動實質劃界談判。此外，除既有西段將軍級會談外，將於東段與中段增設將軍級對話機制，強化軍事溝通，避免誤判。雙方也同意2026年在中國舉行第25次特別代表會晤。

除安全議題外，兩國同意重啟自2020年因疫情與政治緊張而中斷的直航，並簡化簽證程序、加強貿易投資合作。同時，3處傳統邊境貿易市場將重新開放，象徵邊境經濟活動逐步恢復。莫迪表示，印中穩定、建設性關係對區域和平至關重要，並預計8月底赴中國出席上海合作組織（SCO）天津峰會，這將是他7年來首次訪華，也是繼2024年10月喀山會晤後，兩國高層互動的延續。

然而，印度仍表達對中國在西藏雅魯藏布江建設水壩的環境與水資源憂慮。該河流下游為印度布拉馬普特拉河，是數百萬人賴以生存的命脈。中國則強調，其水電開發不會對下游造成重大影響。另據消息指出，王毅已向印度承諾，將回應其對肥料、稀土與隧道潛盾機等關鍵物資的進口需求。

在結束印度行程後，王毅於20日抵達喀布爾，與阿富汗臨時政府代理外長穆塔基及巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行三方會談，為其2022年3月後首度訪阿富汗。會談聚焦反恐合作與經濟整合，特別是將CPEC延伸至阿富汗。儘管中巴尚未正式承認神學士政權，但北京持續扮演調停角色。近期神學士承諾不讓阿富汗領土被用於針對巴基斯坦的恐怖活動、尤其是針對「巴基斯坦神學士運動」（TTP）的庇護問題，有助緩解兩國長期安全矛盾。

經濟方面，阿富汗與巴基斯坦已簽署農產品關稅減免協議，並與烏茲別克共同推動連接中亞與巴基斯坦港口的鐵路可行性研究，未來有望整合進CPEC與中吉烏鐵路網路。此外，美國近期將針對巴基斯坦的「俾路支解放軍」列為外國恐怖組織，並深化和巴基斯坦的反恐與投資合作，包括探勘稀有金屬資源，顯示美國也正透過經濟與安全雙軌策略介入南亞地緣政治。

