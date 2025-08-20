南海海槽地震若發布最高警戒 日本52萬人提前疏散、規模甚311

日本因應強震發布海嘯警報。（美聯社檔案照）

2025/08/20 18:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本政府20日公布防災對策調查結果指出，若因發生南海海槽大地震的可能性增大、而發布危險等級最高的「巨大地震警戒」，日本各地有多達超過52萬人需要提前一週疏散避難，規模超過「311」大地震的47萬避難人數。

日本《共同社》、《經濟新聞》20日報導，由於南海海槽地震發生後幾分鐘內，海嘯就可能抵達，因此政府要求各地方列出可能無法及時疏散、需要提前疏散的區域，並從今年6月起，針對被列為事先疏散區的723個市町村，調查需提前疏散人數規模。

請繼續往下閱讀...

這些「事先疏散區」分為兩類，一種是所有居民都須疏散，另一類是老年人、身障人士等需要照顧、疏散需時更久者。調查顯示，以全體居民為對象的地區，需要提前疏散的約有24萬5600人；以需要照顧群體為對象的地區，約有27萬4800人。其中高知縣須提前疏散的人數最多、約9萬2100人，推算當地土佐清水市沿岸最高可能出現34公尺海嘯，但是當地已設立的避難所僅可容納5400多人，明顯不足。

在南海海槽預計的震源區發生規模達6.8的地震時，氣象廳會發布「南海海槽地震緊急訊息」，依危險程度分為3等級，設想震源區域發生規模8以上地震，而且被評估為後續發生地震的可能性升高時，為等級最高的「巨大地震警戒」，這時無法及時進行疏散的地區，會被要求提前1週疏散。

這是日本政府首次就提前疏散規模進行調查。由於尚有一些地方政府尚未完成指定事先疏散區，因此，提前疏散人數還可能增加。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法