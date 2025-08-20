為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    辱黑？英禁播高露潔沐浴乳廣告 批暗示「白人更優越」

    遭英國禁播的Sanex沐浴乳廣告畫面。該廣告因呈現黑人皮膚乾裂（如圖），對比白人皮膚光滑，被監管機構認定為加深受眾的種族刻板印象，並暗示「白人皮膚更優越」。（圖／Sanex廣告截圖）

    遭英國禁播的Sanex沐浴乳廣告畫面。該廣告因呈現黑人皮膚乾裂（如圖），對比白人皮膚光滑，被監管機構認定為加深受眾的種族刻板印象，並暗示「白人皮膚更優越」。（圖／Sanex廣告截圖）

    2025/08/20 18:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣告監管機構20日下令，禁播一則由消費品巨擘高露潔棕欖 （Colgate-Palmolive） 旗下品牌Sanex推出的沐浴乳廣告，理由是該廣告暗示黑人皮膚「有問題」，而白人皮膚則「更優越」，加深了負面的種族刻板印象。

    《法新社》報導，這支引發爭議的電視廣告於今年6月播出。英國廣告標準局 （Advertising Standards Authority, ASA）在接獲2起投訴後展開調查。廣告內容顯示，2名黑人模特兒的皮膚狀態是「發癢且乾燥，被呈現為有問題的」，與之形成對比的，是一名擁有光滑肌膚的白人模特兒。

    廣告標準局在聲明中表示：「我們認為，這可能被解讀為暗示白人皮膚優於黑人皮膚。」 該監管機構最終裁定，這則廣告違反了禁止有害或冒犯性廣告的規則，不得再次播出。

    對此，高露潔棕欖公司向廣告標準局辯稱，該廣告只是採用了常見的「使用前／後」對比情境，旨在表明其產品適合所有人使用，並非意圖基於種族或族裔進行比較。

    儘管廣告標準局接受了其「並非蓄意」的說法，但仍警告該公司，未來必須「確保他們避免在種族議題上造成嚴重冒犯」。這起事件，再次凸顯了在全球對種族議題日益敏感的當下，跨國品牌在行銷上所面臨的嚴峻挑戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播