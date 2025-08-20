辱黑？英禁播高露潔沐浴乳廣告 批暗示「白人更優越」

遭英國禁播的Sanex沐浴乳廣告畫面。該廣告因呈現黑人皮膚乾裂（如圖），對比白人皮膚光滑，被監管機構認定為加深受眾的種族刻板印象，並暗示「白人皮膚更優越」。（圖／Sanex廣告截圖）

2025/08/20 18:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣告監管機構20日下令，禁播一則由消費品巨擘高露潔棕欖 （Colgate-Palmolive） 旗下品牌Sanex推出的沐浴乳廣告，理由是該廣告暗示黑人皮膚「有問題」，而白人皮膚則「更優越」，加深了負面的種族刻板印象。

《法新社》報導，這支引發爭議的電視廣告於今年6月播出。英國廣告標準局 （Advertising Standards Authority, ASA）在接獲2起投訴後展開調查。廣告內容顯示，2名黑人模特兒的皮膚狀態是「發癢且乾燥，被呈現為有問題的」，與之形成對比的，是一名擁有光滑肌膚的白人模特兒。

請繼續往下閱讀...

廣告標準局在聲明中表示：「我們認為，這可能被解讀為暗示白人皮膚優於黑人皮膚。」 該監管機構最終裁定，這則廣告違反了禁止有害或冒犯性廣告的規則，不得再次播出。

對此，高露潔棕欖公司向廣告標準局辯稱，該廣告只是採用了常見的「使用前／後」對比情境，旨在表明其產品適合所有人使用，並非意圖基於種族或族裔進行比較。

儘管廣告標準局接受了其「並非蓄意」的說法，但仍警告該公司，未來必須「確保他們避免在種族議題上造成嚴重冒犯」。這起事件，再次凸顯了在全球對種族議題日益敏感的當下，跨國品牌在行銷上所面臨的嚴峻挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法