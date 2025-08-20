為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    無視北京警告！瓦德福亞洲行火力全開 點名中國威脅台海

    德國外交部長瓦德福（左）20日與印尼外長蘇基歐諾於雅加達舉行聯合記者會。瓦德福在此次亞洲行中，罕見地對中國採取極為強硬的批判立場，點名其在台灣海峽的獨斷行為威脅歐洲利益。（歐新社）

    德國外交部長瓦德福（左）20日與印尼外長蘇基歐諾於雅加達舉行聯合記者會。瓦德福在此次亞洲行中，罕見地對中國採取極為強硬的批判立場，點名其在台灣海峽的獨斷行為威脅歐洲利益。（歐新社）

    2025/08/20 17:36

    〔記者陳成良／台北報導〕德國外交部長瓦德福 （Johann Wadephul）的亞洲行砲火未歇，繼在東京罕見重砲抨擊中國「日益具侵略性」後，他20日轉抵雅加達，再度升高批評力道，不僅點名中國在南海與台灣海峽的「獨斷」（assertiveness） 威脅歐洲利益，更直指北京就是俄羅斯侵烏戰爭的共犯。

    根據《法新社》 報導，瓦德福在與印尼外長會談後發表演說，強調「印太地區發生的事，對歐洲安全有直接衝擊」。他表示：「中國在南海日益增長的軍事獨斷，不僅威脅亞洲安全，也破壞了以規則為基礎的國際秩序。」他並警告，台海的任何情勢升級，都將對全球安全與繁榮造成嚴重後果，「並直接影響德國與歐洲的利益」。

    瓦德福此番言論，無疑是無視了北京的憤怒。在他稍早於東京發表「中國威脅單方面改變邊界」的言論後，中國外交部18日才剛警告德國，切勿在該地區「煽動對抗、渲染緊張」。

    在雅加達，瓦德福進一步將矛頭指向俄烏戰爭。他直言：「俄羅斯的戰爭機器，部分是依靠北韓的部隊與彈藥，以及中國決定性的經濟支持在運轉。」

    報導指出，就在美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲領導人舉行白宮會議後，德國總理梅爾茨 （Friedrich Merz） 也曾發表強硬言論，稱烏克蘭不應被迫割讓頓巴斯地區。瓦德福的亞洲行，凸顯了柏林正試圖在印太與歐洲兩條戰線上，採取更為主動且一致的強硬外交姿態。

