毛孩肥胖新解方？ 美開發寵物版「瘦瘦針」最快2028上市

美國生技公司研發一款長效植入裝置OKV-119，幫助狗狗與貓咪減重，預計最快於2028年問世，示意圖。（情境照）

2025/08/20 20:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寵物也能「打瘦瘦針」？隨著肥胖問題在毛小孩中日益嚴重，美國生技公司研發一款長效植入裝置OKV-119，有望幫助狗狗與貓咪在不改變飲食的請況下減重，預計最快於2028年問世，成為獸醫治療肥胖寵物的全新利器。

《紐約郵報》報導，生技公司Okava執行長克洛茨曼（Michael Klotsman）表示，過去獸醫多透過控制飲食與增加運動來幫助毛小孩減重，但這些方法難以長期執行，且容易影響飼主與寵物間以食物為連結的情感。

為解決這一難題，Okava與醫療公司Vivani Medical合作，研發出一款名為OKV-119的植入式減重裝置，大小與寵物晶片相近，可在體內持續釋放模擬「胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）」的藥物，達到抑制食慾、延緩消化及提升飽足感的效果，藥效可維持長達6個月。

在初期針對貓咪的試驗中，OKV-119已展現顯著療效。參與實驗的貓咪無須改變原本餵食方式，便成功讓實驗貓在112天內減重超過5％。克洛茨曼指出，這項技術不會讓毛孩拒絕進食，而是協助牠們自然控制食量，改善暴食、搶食等行為。未來試驗將擴及犬隻，若進展順利，產品預計於2028至2029年間正式上市。

根據美國動物肥胖預防協會統計，2022年已有高達1億隻貓狗被判定為過重或肥胖，遠高於5年前的8000萬隻。肥胖不僅影響毛孩的生活品質，還可能縮短壽命，成為許多飼主關注的健康隱憂。

不過，研究也發現，飼養寵物對人類健康有多項正面影響。包括降低壓力、減輕孤獨感，並促進日常活動量。美國心臟協會指出，相較於沒有飼養寵物的人，飼主的整體早逝風險降低24％；若曾有心血管病史，風險更可減少31％。顯示毛孩不只是生活中的陪伴者，更是促進人類健康的「最佳夥伴」。

如今隨著新型減重植入裝置OKV-119的研發，有望幫助毛孩擺脫肥胖困擾，進一步延長壽命、提升生活品質，也讓人寵之間的緊密關係更健康、長久。

