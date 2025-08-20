才發文挺中國「強制社保」 胡錫進被爆退休金14萬遭炎上

《環球時報》前總編輯胡錫進。（取自微博）

2025/08/20

〔即時新聞／綜合報導〕中國強制繳納社會保險的「強制社保」新規將在9月上路，引發民間強烈反彈，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進10日發文支持此事，卻被爆出退休金高達3萬3000元人民幣（約新台幣14萬元），在微博上掀起強烈罵聲。胡錫進昨天連忙澄清沒那麼多，不過仍未透露退休金金額；有中國博主估算，胡錫進的退休金金額在2.5萬元到4萬元人民幣之間（約新台幣4萬到17萬元）。

「胡錫進、退休金」近日成為中國網路熱搜關鍵字，起因於中國「強制社保」將在9月1日上路，體制內的退休人員和一般員工的社保金差距巨大，胡錫進10日公開在微博發文大力支持，還批反對者是「聖母婊」，甚至要他們回農村伺候父母。隨後他又立刻將上述激進言論刪除。

胡錫進的文章引發網友強烈不滿，推算出他是北京正廳級（《環球》總編崗位退休），不低於3個萬，加上網紅賺的，這都還是明面上的。認為其迴避體制內外福利差距，卻要求民眾接受強制繳費，「何不食肉糜」姿態引發反感。還有網友開玩笑說：「老胡月退休金2萬，不強制繳納社保，老胡的社保找誰補。反正15個年輕人養著一個老胡。」也有網友使用公式推算出他退休金應為3萬3000元人民幣，這一說法被大量轉載。

胡錫進的言論，加上被網路盛傳的退休金金額，胡錫進立刻引發炎上，大量中國網友認為他為了替政策辯護，不顧形象怒罵網友，又迴避談論結構性不公的問題，最終活該遭輿論反噬。

對此，胡錫進昨天連忙在微博發文澄清說，突然莫名其妙有人要他請客，才知道網路上傳出他退休金3萬3000元，「太損了」，沒見過身邊有退休金3萬3000元的人，「那麼多，你來給我發呀！再不闢謠，今晚就有人來找我借錢了。」不過，他仍未透露自己退休金的確切數字，再度引發網友諷刺：「實際上是3萬4是吧？」「估太少了，太損了！」

中國博主「剋剋啊」則推算，胡錫進以「正局級」行政級別退休，北京資歷40年以上的「正局級」幹部退休大概有1萬5000至2萬元養老金，加上胡錫進自己曾提及享有中國頂級媒體人才有的「國務院特殊津貼」，加總之後，合理估算他的退休金範圍在2.5萬元到4萬元人民幣之間。

