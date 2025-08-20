800美元以下小包裹免稅優惠即將取消！北歐3國暫停對美運送包裹

因應美國即將取消800美元以下國際小包關稅優惠，北歐3國已提前宣布暫停對美運送包裹。圖為今年5月2日香港郵政人員在郵局處理包裹。（路透）

2025/08/20 17:20

〔編譯張沛元／綜合報導〕「挪威郵政」（Posten Bring）與「北歐郵政」（PostNord）20日說，在美國取消允許低價包裹免稅進口的新規定實施前，暫停對美國運送包裹的服務。

美國川普政府上月說，8月29日起全面取消原本的價值低於800美元（約台幣2萬4223元）的國際包的免稅優惠，以打擊利用小額免稅漏洞走私毒品與逃避關稅。

瑞典與丹麥政府所屬的「北歐郵政」在聲明中指出，因應新要求的時間緊迫，「北歐郵政」將暫停對美運送包裹的服務。

「挪威郵政」的聲明則說，美國海關當局尚未釐清相關細節，亦尚未開發出可供郵政公司使用的系統解決方案……，歐洲各地的郵政公司正相互合作以釐清情況。

川普關稅政策的反覆無常，已打亂全球金融市場。美國原本每人每日可在無需繳納關稅與稅賦的情況下，進口不超過800美元的商品，然此優惠已被川普透過行政命令取消，意即今後寄往美國的低價值包裹，都得要繳納「所有適用的關稅」。

