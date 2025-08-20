為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    800美元以下小包裹免稅優惠即將取消！北歐3國暫停對美運送包裹

    因應美國即將取消800美元以下國際小包關稅優惠，北歐3國已提前宣布暫停對美運送包裹。圖為今年5月2日香港郵政人員在郵局處理包裹。（路透）

    因應美國即將取消800美元以下國際小包關稅優惠，北歐3國已提前宣布暫停對美運送包裹。圖為今年5月2日香港郵政人員在郵局處理包裹。（路透）

    2025/08/20 17:20

    〔編譯張沛元／綜合報導〕「挪威郵政」（Posten Bring）與「北歐郵政」（PostNord）20日說，在美國取消允許低價包裹免稅進口的新規定實施前，暫停對美國運送包裹的服務。

    美國川普政府上月說，8月29日起全面取消原本的價值低於800美元（約台幣2萬4223元）的國際包的免稅優惠，以打擊利用小額免稅漏洞走私毒品與逃避關稅。

    瑞典與丹麥政府所屬的「北歐郵政」在聲明中指出，因應新要求的時間緊迫，「北歐郵政」將暫停對美運送包裹的服務。

    「挪威郵政」的聲明則說，美國海關當局尚未釐清相關細節，亦尚未開發出可供郵政公司使用的系統解決方案……，歐洲各地的郵政公司正相互合作以釐清情況。

    川普關稅政策的反覆無常，已打亂全球金融市場。美國原本每人每日可在無需繳納關稅與稅賦的情況下，進口不超過800美元的商品，然此優惠已被川普透過行政命令取消，意即今後寄往美國的低價值包裹，都得要繳納「所有適用的關稅」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播