    國際

    川普出動3艘神盾艦掃毒！ 委內瑞拉怒嗆、動員450萬民兵反制

    美國海軍神盾級驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）。為打擊販毒集團，該艦是美國正向委內瑞拉外海部署的三艘驅逐艦之一。（美聯社檔案照）

    

    2025/08/20 17:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國正將其軍事力量，直接投入拉丁美洲的反毒戰爭。一名美國官員證實，為打擊被川普總統指為毒品禍首的販毒集團，美國正向委內瑞拉外海部署三艘神盾級飛彈驅逐艦，此舉立即引發委國強烈反彈，宣布暫時禁飛無人機，區域緊張情勢驟然升高。

    根據《美聯社》報導，這3艘驅逐艦包括格雷夫利號（USS Gravely）、賈森鄧漢號（USS Jason Dunham）與桑普森號（USS Sampson），預計將很快抵達，並在該地區執行為期數月的反毒任務。

    這項罕見的軍事部署，源於川普將芬太尼等毒品流入美國，以及部分城市暴力事件的根源，歸咎於拉丁美洲的販毒集團。今年2月，川普已將委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）、薩爾瓦多的MS-13等組織，列為外國恐怖組織。

    本月稍早，川普政府更將逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金，加倍至5000萬美元，指控他是全球最大的毒梟之一。

    對此，委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）19日發表聲明，痛批華盛頓的指控「暴露其信譽的匱乏」。他表示：「每一次的侵略性聲明，都證實了帝國主義無法征服一個自由主權的人民。」

    聲明發布後，委國政府隨即宣布，暫時禁止在領空內購買、銷售與操作無人機。馬杜洛18日也表示，美國已升高對委國的威脅，並宣布計畫在全國部署超過450萬名民兵。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

