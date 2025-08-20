大馬女童輟學「賣裸照」收入遠超父母 群組成員高達762人

馬來西亞小學生竟是色情網站的經營者，專門販售自己與其他女孩的裸照。（情境照）

2025/08/20 17:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞警方近日破獲一個駭人聽聞的「小學生販賣裸照組織」，核心成員由年僅12歲的女童們組成，不僅經營網站販售自己與其他女孩的裸照，女童更因收入超過父母而索性輟學。

綜合外媒報導，馬國內政部長賽義夫丁納蘇迪安（Saifuddin Nasution Ismail）19日在國會答詢時指出，「學生幫」由多名12歲小學生組成，其中一名女童與4名朋友共同管理網站，並透過WhatsApp群組販售不雅影像，該群組成員人數高達762人。

據悉，涉案女童與同伴會自行拍攝身體部位照片，然後上傳至網路販賣。更令人憂心的是，女童在一個月內就因收入遠超過父母，選擇輟學、全力營運網站。

義夫丁納蘇迪安強調，目前尚未確定該女童背後是否有成年「藏鏡人」操控，案件已交由武吉安曼警察總部、虐待兒童及家庭暴力調查組接手，將深入調查並採取進一步行動。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

