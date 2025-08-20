赴日旅遊注意！「蜱蟲病」在日通報創新高 嚴重者器官衰竭亡

以蜱蟲為感染媒介的SFTS，今年在日本境內通報患者創歷史新高。蜱蟲示意圖。（法新社）

2025/08/20 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕赴日旅遊注意！以蜱蟲為感染媒介的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS），今年在日本境內通報患者創歷史新高，連原本從未出現病例的地區都有通報紀錄，日本厚生勞動省呼籲民眾多加注意。

根據《NHK》報導，SFTS是一種由蜱蟲叮咬傳播的傳染病，也有從發病的貓狗傳染給人類的案例，又稱「蜱蟲病」。 SFTS病毒感染後，患者可能出現發燒、倦怠、血小板和白血球減少導致出血不止、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重時可能導致多重器官衰竭，甚至死亡。

日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計，截至今年8月15日止，2025年通報罹患SFTS達到135人，超越歷來最多的累計數，創下歷史新高。通報感染SFTS的31個道府縣中，高知縣有14人；長崎縣、大分縣各有9人；島根縣、熊本縣各8人；愛知縣、兵庫縣、山口縣、鹿兒島縣各7人。其中以西日本地區的患者較多，但過去未曾通報感染的關東地方、北海道，今年都出現了感染患者的通報。

厚生勞動省表示，已向各地方政府發出通知，呼籲民眾在戶外活動時，盡量減少肌膚暴露，防範蜱蟲叮咬，或是使用含有待乙妥（DEET）、埃卡瑞丁（Icaridin）或派卡瑞丁（Picaridin）等成分的驅蟲防蚊液。萬一真的被蜱蟲叮咬怎麼辦？此時無須驚慌，目前日本即使在流行地區，帶有病毒的蜱蟲也相當有限，一般人可能會急著想把蜱蟲從皮膚上拿掉，但是過於粗魯可能會讓蜱蟲口器殘留在皮膚中而造成發炎化膿，請到皮膚科就診請醫師移除，之後在2週內留意自己的身體狀況有無變化，出現相關症狀就立刻就醫。

