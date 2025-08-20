被逼每日幫老闆「口愛」！泰國36歲女按摩師為養母親隱忍

泰國按摩師日前投訴遭雇主逼口交。按摩示意圖，與新聞當事人無關。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕一名36歲的泰國按摩師日前投訴，稱其在泰國普吉島的前雇主、來自埃及男子，曾強迫她與其他女員工每日為其進行口交，她當時為了養活家中89歲母親選擇隱忍，現在她已離職，希望將此事曝光，避免其他女性受到相同對待。

泰媒《Thaiger》報導，這名女子日前向媒體投訴，普吉島一間按摩店的埃及籍老闆先前親自聯繫，招募從按摩專業學校畢業的她去上班，不料相處一段時間後，老闆就每天強迫她替他口交，並威脅如果不從，她就會丟掉工作，為了賺錢養活89歲的母親，她選擇隱忍下來。

女子補充，自己並非唯一受害者，該店還有其他女員工遭到類似的對待。最終，她再也無法忍受，決定辭職離開該店。為避免更多女性遭受相同命運，她選擇公開自身經歷，向當地媒體揭露此事，希望其他女性至普吉工作前要特別小心。

然而，由於原始臉書貼文未附上任何具體證據或法律舉措，部分網友對事件真實性提出質疑，認為女子已經36歲了，應該在第一時間就報警，而且當地有很多按摩店，她若離職很快就能找到新工作；甚至有網友批評她，現在才發聲是因為已經領不到該老闆的薪水了。

但也有不少人力挺女子，譴責網友不該檢討被害者。並表示當地警方可能會偏袒外籍老闆，才讓女子不敢報警。

