為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被逼每日幫老闆「口愛」！泰國36歲女按摩師為養母親隱忍

    泰國按摩師日前投訴遭雇主逼口交。按摩示意圖，與新聞當事人無關。（歐新社）

    泰國按摩師日前投訴遭雇主逼口交。按摩示意圖，與新聞當事人無關。（歐新社）

    2025/08/20 23:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名36歲的泰國按摩師日前投訴，稱其在泰國普吉島的前雇主、來自埃及男子，曾強迫她與其他女員工每日為其進行口交，她當時為了養活家中89歲母親選擇隱忍，現在她已離職，希望將此事曝光，避免其他女性受到相同對待。

    泰媒《Thaiger》報導，這名女子日前向媒體投訴，普吉島一間按摩店的埃及籍老闆先前親自聯繫，招募從按摩專業學校畢業的她去上班，不料相處一段時間後，老闆就每天強迫她替他口交，並威脅如果不從，她就會丟掉工作，為了賺錢養活89歲的母親，她選擇隱忍下來。

    女子補充，自己並非唯一受害者，該店還有其他女員工遭到類似的對待。最終，她再也無法忍受，決定辭職離開該店。為避免更多女性遭受相同命運，她選擇公開自身經歷，向當地媒體揭露此事，希望其他女性至普吉工作前要特別小心。

    然而，由於原始臉書貼文未附上任何具體證據或法律舉措，部分網友對事件真實性提出質疑，認為女子已經36歲了，應該在第一時間就報警，而且當地有很多按摩店，她若離職很快就能找到新工作；甚至有網友批評她，現在才發聲是因為已經領不到該老闆的薪水了。

    但也有不少人力挺女子，譴責網友不該檢討被害者。並表示當地警方可能會偏袒外籍老闆，才讓女子不敢報警。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播