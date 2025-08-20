為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    以色列要動手了！ 國防部長批准「攻佔加薩市」計畫 徵召6萬後備軍人

    2025/08/20 16:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列國防部20日說，國防部長卡茲（Israel Katz）已核准「攻佔加薩市」的軍事行動計畫，授權徵召約6萬名後備軍人投入這場行動。

    《法新社》20日報導，以國國防部發言人證實卡茲批准這項計畫，旨在斡旋停火進入關鍵階段之際，進一步向巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）施壓。

    《以色列時報》報導，軍方20日開始分批發出徵召令，其中大多數、約4萬到5萬人被要求在9月2日報到，另一波預計在11月到12月，第三波在明年2月到3月。

    以色列通過「攻佔加薩市」的方案，時值由卡達和埃及主導、美國支持的最新一輪斡旋行動，提出的停火方案，正等待以色列回應。卡達說，提案與以色列先前同意的版本「幾乎相同」；埃及則說，「現在球在（以色列）那裡」。

    根據已經獲得哈瑪斯同意的提案架構，內容包括停火60天、哈瑪斯分階段釋放人質，以色列釋放部分巴勒斯坦囚犯，以及允許人道援助物資進入加薩。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）尚未公開回應提案，但一名以色列高層官員說，政府要求任何協議，都須一次釋放所有人質的立場不變。

    在此同時，加薩民防機構說，19日加薩全境遭到以軍空襲與砲擊，共造成48人死亡。

