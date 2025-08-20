為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　國際

    以將召集5萬預備役軍人 在加薩開啟新軍事行動

    以色列高級將領已批准徵召5萬名預備役軍人，以便在加薩開展新一輪軍事行動。圖為以軍觀察加薩受損建築。（法新社）

    以色列高級將領已批准徵召5萬名預備役軍人，以便在加薩開展新一輪軍事行動。圖為以軍觀察加薩受損建築。（法新社）

    2025/08/20 17:14

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名以軍官員今（20）日表示，該國高級將領已批准徵召5萬名預備役軍人，以便在加薩開展新一輪軍事行動。

    根據美聯社報導，該官員指出，以軍將在加薩一些尚未進行過軍事行動的地區行動，哈瑪斯仍在這些地區保持活躍。

    以色列部隊目前已在加薩的宰圖恩（Zeitoun）和賈巴利亞（Jabaliya）地區展開行動，為即將擴大的軍事行動鋪路，該行動預計將在未來幾天內獲得以軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）批准。

    目前尚不清楚以色列軍事行動會何時開始。該官員聲稱，以色列下個月將徵召5萬名預備役軍人，使現役預備役軍達到12萬人。

    以色列總理納坦雅胡本月稍早表示，目標是確保剩餘人質獲釋，並確保哈瑪斯和其他武裝分子永遠無法再次威脅以色列。

    哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，造成約1200人死亡，251人遭綁走。目前大多數人質已根據停火協議或其他協議獲釋。哈瑪斯主張，只有達成持久停火協議並讓以色列撤軍，才會釋放剩餘人質。

