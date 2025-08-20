巴基斯坦季風雨釀災 累計750人罹難

巴基斯坦今（20）日季風雨傾盆而下，造成20多人死亡。（歐新社）

2025/08/20 16:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴基斯坦今（20）日季風雨傾盆而下，造成20多人死亡。過去1週，暴雨席捲巴基斯坦數座村莊，造成400多人死亡。巴基斯坦指出，自今年季風季節開始後，已有近750人死亡。

根據《法新社》報導，巴基斯坦國家災害管理局表示，由於城市洪水導致房屋倒塌和觸電，北部旅遊勝地吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）有11人死亡，南部金融中心喀拉蚩（Karachi）有10人死亡。

請繼續往下閱讀...

巴基斯坦國家災害管理局指出，這2個地區有40至50棟房屋受損。該機構主席馬利克（Inam Haider Malik）補充，8月底將迎來又一次降雨。

巴基斯坦信德省（Sindh）首席氣象學家拉加里（Amir Hyder Laghari）將大城市洪水，歸咎於「基礎設施薄弱」。喀拉蚩破敗管道和下水道系統難以應對暴雨，該地19日晚間有多位司機被洪水困住，還有多個街區停電。

在季風季節，山崩和山洪暴發很常見。季風季節通常從6月開始，持續到9月底。巴基斯坦是世上最容易受到氣候變遷影響的國家之一，且面臨日益極端的天氣事件。2022年季風洪水淹沒巴基斯坦3分之1的國土，造成約1700人死亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法