    首頁　>　國際

    中國安徽民眾控政府「老人未死就上門要求火化」 網炸鍋：閻王催命？

    中國安徽民眾控訴當地政府，老人還沒過世竟提前上門談火化一事。　（擷取自大象新聞）

    2025/08/20 17:23

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省阜陽市潁上縣紅星鎮近日爆出一段爭議影片。一名鎮民在社群平台發布影片，指稱自家老人尚未過世，當地鎮政府工作人員卻提前上門「要求火化」，引發網路輿論譁然。

    根據中媒《大象新聞》報導，老人家屬近日在社群發布影片顯示，一名老人當時躺在地上，家屬情緒激動，強調「人沒死，人活著呢，紅星鎮政府要求去火化」，與站在門口的政府人員發生爭執。

    不少中國網友痛批此舉冷血無情，「人還沒死，這不是閻王來催命，哪個家屬接受得了」、「誰要求的誰先進」、「上門搶業績」、「這哪是誤解，就差一步直接送火葬場了」、「至少開了死亡通知，再由家屬去聯繫火葬場，要不然火葬場也不能在沒有依據的情況下擅自執行」。

    對此，紅星鎮政府19日回應，強調事件屬於「誤解」。工作人員當時正在進行殯葬改革政策宣傳，並非要求立即將老人送去火化。官員解釋稱，當地存在「人臨終時放在地上」的習俗，因此畫面才會呈現老人躺在地上的情況。

