黨內逼宮！石破茂下台壓力加大 日媒：月底是主動辭職好時機

石破茂的外交行程將在本月底前暫告一段落，有人認為月底將是石破仍可瀟灑宣布下台的最佳時機。（彭博）

2025/08/20 15:36

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本自民黨總裁選舉管理委員會19日召開首次會議，確定將以書面形式確認黨內是否同意提前舉行總裁選舉，如果確定實施將是實質上要求現任總裁石破茂辭職。黨內希望石破能在徵詢作業完成前主動辭職，以保住顏面。讀賣新聞報導，石破的外交行程將在本月底前暫告一段落，有人認為月底將是石破仍可瀟灑宣布下台的最佳時機。

自民黨總裁石破茂的任期至2027年9月，由於他不願為敗選引咎辭職，自民黨在8日召開的兩院議員總會上，決定依照黨章第6條第4項的規定，透過內部程序決定是否提前舉行總裁選舉。

目前自民黨兩院議員有295名，再加上47個地方黨部代表，共計342人，依規定若有過半數即172人以上同意，就能提前舉行總裁選舉，等於是實質的要求總裁辭職，但石破仍可參選，尋求黨員的再次信任。

由於這項規定在2002年增訂後從未實施過，昨天的會議主要是討論如何進行同意與否的徵詢方法。另外，目前11名選舉委員有6名空缺，會中也確認了委員增補名單。

擔任總裁選舉管理委員委員長的逢澤一郎，在昨天會後表示，由於事涉總裁的地位，所以要嚴正且慎重地履行這項職責。會議確定將採書面須附上簽名的形式，確認每位議員同意與否的意見。逢澤也強調，這是重大事宜，但流程的推動「速度感很重要」。總裁選舉管理委員預定下週召開第2次會議。

由於自民黨內對參院大選的總檢討預定在月底出爐，總裁選舉管理委員可能會配合總檢討出爐後，開始進入徵詢的流程，讀賣報導指出，9月上旬可能會有結果。報導中還指出，由於提前舉行總裁選舉，並不是直接要求石破辭職，而且石破仍有參選的權利，有一位前內閣閣員表示，所以大家簽署同意的門檻相對較低。

如果石破在徵詢結果出爐前主動辭職，那徵詢作業將會自動中止，直接進入總裁選舉的階段。作業的啟動也提高了對石破主動宣布辭職的壓力。

報導指出，石破在本月下旬預定出席20日開幕的「第9屆非洲開發會議」（TICAD9）、23日將與上任後首次來訪的南韓總統李在明會談、26日印度總理莫迪預定訪日，本月的外交行程也暫告一段落。

由於受到石破倚重的黨幹事長森山裕，可能會在月底參院大選總檢討出爐後辭職，其他重要黨幹部也會一起下台，黨的運作將陷入困境。有黨幹部表示，如果石破出面說明「本來就打算承擔（敗選）責任，但因有外交行程無法明說」，他仍然可以瀟灑地下台。

