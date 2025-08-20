為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    我死前要打炮！南韓士兵闖入廁所狠砍女子 遭求刑30年

    南韓士兵闖入女廁，一邊喊著「我死前要打炮」一邊砍殺女子。圖為大田地方法院。（圖擷自大田地院官網）

    南韓士兵闖入女廁，一邊喊著「我死前要打炮」一邊砍殺女子。圖為大田地方法院。（圖擷自大田地院官網）

    2025/08/20 15:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名20來歲的士兵，今年1月8日闖入大田廣域市中區1處商業大樓女廁，朝著裡面的女子吼著「我死前要打炮」，並且對她狠砍多次試圖性侵，所幸女子送醫後撿回一命，大田地方法院本月19日開庭時，檢方對士兵求處30年重刑。

    據韓媒《中央日報》報導，這起案件中的受害者當時正在上廁所，孰料休假中的嫌犯突然闖了進來將她推到牆上，一邊掏出武器砍殺女子．一邊說著「我今天就要死了」、「我死前要和妳打炮」。

    這名20多歲的女子事後被送往醫院接受緊急手術，其頭部、耳朵受傷嚴重，一共縫了100多針。涉案士兵落網後供稱他確實有拿刀攻擊對方，但不記得自己有試圖性侵。

    另外，士兵聲稱自己遭受軍中壓力和迴避型人格障礙症（Avoidant personality disorder，AvPD）影響，在恐慌狀態下不慎傷害了女子。

    不過，檢方強調受害者除了身體上的傷痛之外，心理創傷也導致她的日常生活和工作都難以正常進行，至於被告經過精神評估之後，並未發現任何會影響個人認知的精神衰弱情形，因此向法官求刑30年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播