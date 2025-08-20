我死前要打炮！南韓士兵闖入廁所狠砍女子 遭求刑30年

南韓士兵闖入女廁，一邊喊著「我死前要打炮」一邊砍殺女子。圖為大田地方法院。（圖擷自大田地院官網）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名20來歲的士兵，今年1月8日闖入大田廣域市中區1處商業大樓女廁，朝著裡面的女子吼著「我死前要打炮」，並且對她狠砍多次試圖性侵，所幸女子送醫後撿回一命，大田地方法院本月19日開庭時，檢方對士兵求處30年重刑。

據韓媒《中央日報》報導，這起案件中的受害者當時正在上廁所，孰料休假中的嫌犯突然闖了進來將她推到牆上，一邊掏出武器砍殺女子．一邊說著「我今天就要死了」、「我死前要和妳打炮」。

這名20多歲的女子事後被送往醫院接受緊急手術，其頭部、耳朵受傷嚴重，一共縫了100多針。涉案士兵落網後供稱他確實有拿刀攻擊對方，但不記得自己有試圖性侵。

另外，士兵聲稱自己遭受軍中壓力和迴避型人格障礙症（Avoidant personality disorder，AvPD）影響，在恐慌狀態下不慎傷害了女子。

不過，檢方強調受害者除了身體上的傷痛之外，心理創傷也導致她的日常生活和工作都難以正常進行，至於被告經過精神評估之後，並未發現任何會影響個人認知的精神衰弱情形，因此向法官求刑30年。

