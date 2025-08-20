中國19歲冷血男借宿遭拒 殺人後「鳩占鵲巢」淡定煮麵、呼呼大睡

中國警車示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市秀山縣近日發生一起駭人命案。一名年僅19歲、來自廣西的廖姓男子在旅途中，因借宿遭拒，竟懷恨持刀殺害32歲彭姓工人。犯案後，他不僅在死者的宿舍煮麵果腹，還躺上床鋪呼呼大睡，最終被趕到的警方當場逮捕。

綜合中媒報導，14日晚間9時許，廖男騎電動車途經秀山縣官庄鎮，向一名住在員工宿舍的彭姓男子提出借宿、充電，甚至希望能幫忙介紹工作等要求，但遭到拒絕。雙方一度發生口角，廖男隨後離去。

沒想到，廖男心懷不滿，竟於15日凌晨2時潛回宿舍區，從廚房偷走菜刀和鍋具，持刀闖入彭男房間行兇。事後，他坦言自己因餓了好幾天，便煮麵填飽肚子，隨後直接躺上彭男的床倒頭大睡，床邊還留有作案用的菜刀和鍋子。

15日中午，宿舍女廚師進廚房準備工人餐點時，發現菜刀和鍋具失蹤，隨後又注意到彭男宿舍門上有血跡，立即報警。警方趕到現場後，發現彭男倒臥血泊，廖男則仍在床上熟睡，當場遭逮捕。

死者家屬透露，彭男生前在當地一家門窗公司工作，每月工資約7000元人民幣（約新台幣2.9萬元），育有一子一女，分別8歲與3歲，由妻子在酉陽老家照顧。今年春節後才赴秀山打工，不料卻慘遭毒手。據悉，事發當晚，與他同住的一名同事因親人去世外出，宿舍內僅剩彭男獨自居住。

秀山縣公安局17日發布警情通報，指出接獲報案後迅速展開行動，於15日下午1時許將廖嫌當場抓獲。廖男「因借宿被拒心生怨恨，遂持刀故意殺人」供認不諱。目前他已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

