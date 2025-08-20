為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    新德里逾50所學校接炸彈恐嚇 警方出動拆彈小組搜索

    印度首都新德里今天（20日）上午傳出大規模校園炸彈威脅事件，約有50所學校陸續收到電子郵件恐嚇，校方與警方緊急啟動應變機制，派遣消防隊、拆彈小組與警犬隊進駐校園全面搜索，目前均未發現可疑物品。　

    2025/08/20 17:09

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里（New Delhi）今天（20日）上午傳出大規模校園炸彈威脅事件，約有50所學校陸續收到電子郵件恐嚇，校方與警方緊急啟動應變機制，派遣消防隊、拆彈小組與警犬隊進駐校園全面搜索，目前均未發現可疑物品。

    綜合印度媒體報導，當地消防單位表示，今日上午7時40分起陸續接獲通報，位於馬維亞納加爾（Malviya Nagar）的SKV學校及普拉薩德納加爾（Prasad Nagar）的安得拉學校最先回報威脅，其他還有位於德瓦爾卡（Dwarka）拉胡爾模範學校、馬克斯福特學校以及多所國際學校。

    當地官員指出，首都約有50所學校透過電郵接獲炸彈威脅，促使警方和其他緊急機構展開搜索調查行動。

    報導提及，這起威脅事件發生前48小時，首都至少有32所學校收到威脅炸彈電郵，包括DPS德瓦卡（DPS Dwarka）、BGS國際學校、斯里文卡特什瓦拉學校等，皆因緊急狀況而讓學生提前返家，校園全面封閉搜查。警方最後確認均為惡作劇，但仍動員大量人力，造成社會恐慌。

    警方說，當局上月曾拘留一名12歲男童，因涉嫌向聖史蒂芬學院、聖湯瑪斯學校寄送恐嚇郵件，事後雖已交由輔導並釋放，但事件引發外界對校園安全的高度關注。

    據警方統計顯示，從今年1月以來，德里與近郊地區至少已有74間教育機構遭類似威脅，其中70間為中小學、4間為大專院校。僅7月，就有將近50所學校分批收到協同發出的郵件，導致羅希尼、南德里、中央德里等多地校園被迫疏散。

    警方高層強調，雖然目前大多數案件被證實為惡作劇，但每起威脅都必須全力調查，「即便只是開玩笑，也會造成學生、家長極大恐慌，我們將持續追查來源，嚴懲相關人士。」

