阿富汗返鄉路成煉獄！巴士撞車起火 至少79人慘死

阿富汗赫拉特省發生重大車禍，一輛載滿自伊朗返鄉民眾的巴士撞車後起火，燒到只剩焦黑骨架。這起慘劇共造成79人死亡，其中包含19名孩童。（法新社）

2025/08/20 17:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿富汗西北部赫拉特省（Herat province）驚傳慘絕人寰的重大車禍，1輛載滿剛從伊朗返鄉的阿富汗民眾的巴士，19日與1輛卡車及摩托車對撞後爆炸起火，釀成至少79人死亡的慘劇，其中包括19名孩童。

根據《美聯社》報導，阿富汗內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）證實了這起發生在19日晚間的奪命事故，除79名死者外，另有2人受傷。當地媒體《Tolo News》則引述官員說法，指稱車禍引發的熊熊大火，是造成大量乘客當場死亡的主因。

請繼續往下閱讀...

這起悲劇的背後，凸顯了阿富汗難民被迫返國的艱險處境。報導指出，過去數月，已有近180萬阿富汗人，遭伊朗強制遣返回國。與此同時，另有超過18萬人被巴基斯坦遣返，逾5000人被土耳其驅逐出境。

由於伊朗與巴基斯坦等鄰國，正以打擊非法居留為由，大規模驅逐外國人，塔利班政府7月時曾對此提出批評。

阿富汗的交通意外頻繁，主因通常歸咎於惡劣的路況與駕駛的疏忽。然而，這一次的受害者，是在躲過了異鄉的驅逐後，卻不幸魂斷在返回故鄉的死亡公路上。據難民與遣返部統計，目前仍有約600萬阿富汗難民滯留海外。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法