    普廷為何拒見澤倫斯基？ CNN揭密：怕變鬧劇、難對國內交代

    美國總統川普透露，已開始安排烏克蘭總統澤倫斯基（右圖）與俄羅斯總統普廷（左圖）會面，但俄羅斯淡化立即舉行會晤的可能性。（法新社）

    美國總統川普透露，已開始安排烏克蘭總統澤倫斯基（右圖）與俄羅斯總統普廷（左圖）會面，但俄羅斯淡化立即舉行會晤的可能性。（法新社）

    2025/08/20 15:21

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普雖大力推動，但俄羅斯對「普澤會」的反應卻極為冷淡，讓峰會前景蒙上陰影。美國有線電視新聞網 （CNN） 分析指出，克里姆林宮的拖延策略，主要源於兩大顧慮：一是拉下臉與一個他所鄙視的領導人對話將形同「鬧劇」，二是難以向國內民眾解釋為何要與先前被他們描繪成「納粹」的對象談判。

    CNN報導指出，川普的態度在24小時內出現了戲劇性轉變。18日晚間，他還在社群平台意氣風發地宣布，已「開始安排」普廷與澤倫斯基的會晤；但到了19日早上接受福斯新聞 （Fox News） 專訪時，態度已轉趨保守，稱「決定權在他們手上…我們在7000英里之外」。

    俄羅斯並未直接拒絕，而是以外交辭令軟性回絕。俄國外長拉夫羅夫 （Sergey Lavrov） 稱，任何高層接觸都「必需謹慎準備」；克宮助理更僅模糊表示，值得「研究提升代表層級的可能性」，完全未提普廷本人。

    查塔姆研究所 （Chatham House） 俄羅斯與歐亞計畫主任盧采維奇 （Orysia Lutsevich） 指出，普廷與一個來自他認為根本不存在的國家總統對話，將使普廷陷入自相矛盾的窘境。

    卡內基俄羅斯歐亞中心 （Carnegie Russia Eurasia Center） 高級研究員斯塔諾瓦亞 （Tatiana Stanovaya） 則分析，普廷視川普為改變現狀的關鍵，認為美國應施壓基輔，使其對俄羅斯的要求更具彈性。她認為，除非俄方的關鍵要求能被擺上桌面，否則普廷不會冒著遭「伏擊」的風險與澤倫斯基會面。

